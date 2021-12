Demonstrující provolávali hesla: "Všechny lháře do žaláře", "Proč nám lžete?" nebo "Co vám za to dali, abyste nám lhali?" Řečníci na schodech před vchodem do budovy ČT zmiňovali údajně neobjektivní příspěvky ČT k očkování proti koronaviru a volali po vyváženém informování o epidemii. Účastníci mohli rovněž na místě podepisovat petici proti povinnému očkování.