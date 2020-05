Společné vyjížďky v rámci tohoto projektu museli organizátoři pro letošek zrušit, uvedla mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. „Nechceme vás ale připravit o rady a tipy pro bezpečnou jednostopou jízdu, které projekt také přináší. Posíláme vám je tedy on-line,“ obrátila se na motorkáře s odkazem na první z ohlášené série internetových videí, jež je dostupné na adrese youtu.be/OTKoP1GtXxM. Přináší základní rady a tipy k přípravě motorky na sezonu po zimní pauze.

Vedoucí policejního mototýmu David Suchan radí zkontrolovat nejenom stav samotného motocyklu, ale i známku na jeho registrační značce: je třeba ověřit, zda nevypršela platnost technické kontroly. Suchan současně upozorňuje, že pokud se tak stalo, nelze jet na prohlídku do stanice technické kontroly po vlastní ose: motorkář si musí obstarat vozík nebo dodávku.

Dál pak radí prověřit pneumatiky, a to nejen správný tlak, ale i vzorek či to, zda guma není zteřelá. Pro kontrolu brzd mimo jiné upozorňuje i na to, že pozornost je třeba věnovat správné hladině brzdové kapaliny – a vysvětluje, že v tomto případě rozhodně neplatí, že čím více, tím lépe.

Pozornost je třeba věnovat rovněž osvětlení nebo převodovému ústrojí: zatímco kardan či řemen jsou prakticky bezúdržbové, řetězu je již třeba věnovat větší péči: minimum je promazání (kdy s volbou vhodného prostředku poradí v kterékoli prodejně motopotřeb) a seřízení. Důležitý je však podle Suchana i celkový vzhled motorky; mimo jiné to obnáší obhlídku, zda není třeba přitáhnout některý povolený šroubek.

Pětiminutovka v podobě videa věnovaného technickému stavu je však podle slov mluvčí Rubášové teprve začátek. V připomínání věcí z motorkářské abecedy, jež jsou po mnohé jezdce i jezdkyně naprostou samozřejmostí, ale přesto se na ně se vyplatí upozorňovat, chce policie pokračovat. Místo zrušených vyjížděk s akcemi na polygonech chystá celou sérii videí, jež budou věnovaná i zásadám bezpečné jízdy se šťastným návratem. Právě tak, jak říkají motorkáři: kolama dolů.

Smutné konce dvou vyjížděk



Obzvlášť varující pro ostatní účastníky silničního provozu může být tragédie, k níž došlo u obce Měchenice na Praze-západ. Poslední dubnovou středu ráno tam byli policisté přivoláni na opravovanou silnici číslo II/102 ke smrtelné nehodě 56letého motocyklisty, jehož tělo se po šesté ranní našlo za betonovými svodidly v uzavřeném jízdním pruhu.



„Řidič motocyklu tovární značky Honda SH300 pravděpodobně projížděl uzavřeným vyfrézovaným jízdním pruhem a narazil do centrály stavební firmy, která zde provádí úpravy pozemní komunikace,“ uvedla k možným okolnostem mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová. Upozornila však, že příčina nehody stále zůstává v šetření – a policisté mimo jiné čekají na výsledky rozborů biologického materiálu odebraného při pitvě.



Příklad jezdce, jaký na silnicích opravdu nemá co dělat, připomněla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. V tomto případě jde o událost z Kladenska, kde si hlídka na křižovatce u obce Třebíz všimla motorky, jejíž řidič by zjevně měl co vysvětlovat k technickému stavu svého stroje. Vyjela proto za ním, aby ho zastavila, avšak jezdec měl zjevně jiný úmysl: snažil se ujet směrem na obec Klobuky.



„Následně odbočil na účelovou komunikaci podél silnice I/7 směrem na Slaný, kde zhruba po pěti stech metrech jízdy motorku „položil“ a před policisty utekl do odvodňovacího kanálu vedoucího po celé délce silnice,“ přiblížila Suchánková vývoj událostí. S tím, že dotyčný, který se takto sám dostal do pasti, nakonec úprk vzdal, vylezl – a policistům se vzdal. „Následně skončil v poutech a po provedené negativní dechové zkoušce byl převezen na obvodní oddělení ve Slaném,“ konstatovala mluvčí.



Ukázalo se pak, že na yamaze, jež není registrována, seděl 24letý muž, kterému kladenský soud zakázal řízení od prosince 2014 až do srpna roku 2023. Za maření výkonu úředního rozhodnutí nyní podle Suchánkové může být u soudu ve hře až dvouletý trest odnětí svobody.



Zdroj: Policie ČR