Chystáte se počátkem října ke krajským volbám? Ano, stejně jako vždycky? Anebo ne – tak jako obvykle? Či se snad teprve uvidí? Účast u voleb může ovlivnit leccos; bez dopadu nezůstává ani aktuální počasí. Odradit voliče přitom nedokáže jen slota, kdy by psa nevyhnal; také když je krásně, hledí zvláště někteří obyvatelé větších měst vyrazit na víkend bez toho, že by se zdržovali návštěvou volební místnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Letos do hry vstupuje nový faktor: koronavirová situace. I když platí speciální pravidla včetně novinky v podobě volby z auta, jež umožní odvolit i lidem v koronavirové karanténě či izolaci, obavy z nákazy mohou rozhodování voličů ovlivnit. Že to tak opravdu bude, již nyní naznačují některé signály. Mimo jiné se jedná o tom, že by dobrovolní hasiči mohli v případě potřeby nahradit chybějící členy okrskových volebních komisí.