ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nyní, kdy platí vládou vyhlášený stav, nejsou tendry potřeba. Odpadá i složitější schvalování výdajů: nákupy mohou odsouhlasit krajští radní. V tomto režimu kraj během března a dubna pořídil či objednal ochranné prostředky za více než sto milionů korun – navíc k těm, které dostal k přerozdělení od státu.

Nouzový stav je zatím vyhlášený do konce měsíce. S požadavkem jeho prodloužení i po 30. dubnu vystoupil ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) – setkal se však s odmítavou reakcí jak u opozice, odmítající další zasahování do práv a svobod občanů, tak ze strany koaličního partnera a premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho stranických kolegů. Zdá se tedy, že nouzový stav má své dny sečteny – a na sklonku dubna skutečně skončí. Definitivně si ujasnit postoj by vláda měla s týdenním předstihem: ve čtvrtek.

„Nejsme z toho šťastní, ale budeme respektovat rozhodnutí vlády – a přizpůsobíme se,“ uvedla ve středu středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Potvrdila, že pro dobu po nouzovém stavu kraj již nyní pro své příspěvkové organizace a oblastní nemocnice chystá výběrová řízení na dodávky ochranných pomůcek a potřebného materiálu. To se však týká už jen krajských zařízení. „Pro ostatní síť to bude znamenat, že bude zásobena jiným způsobem,“ upozornila hejtmanka.

Připomněla také, že ukončení nouzového stavu bude pro kraj znamenat nemožnost nařídit pracovní povinnost v případě výpadků pracovníků v sociální oblasti. Třeba v důsledku karantény.