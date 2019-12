Rodák z Vlašimi Josef Jelínek začal již v mládí používat světovější jméno Harry. Navštěvoval gymnázium v pražském Karlíně a v hlavním městě také pokračoval ve studiu medicíny. To mu dlouho nevydrželo nákladný životní styl vyžadoval velké množství finančních prostředků a z mladého studenta se brzy stal gigolo.

Jelínkův otec, vážený lékař, se to brzy dozvěděl a přestal nezvedenému synkovi posílat peníze. Ten si ale jako vždy poradil, otevřel si starožitnictví. V něm byste našli mnoho cenných uměleckých děl od Cézanna, Matisse či Cranacha. Mělo to však háček, jednalo se o padělky. Obchod mu vydržel až do roku 1937 i přes 501 žalob podaných podvedenými zákazníky. V tomto období se také seznámil s Jiřím Lobkovicem.

Harry Jelínek šlechtici pomáhal prodat část roudnické galerie americké delegaci, a i když tento prodej nedopadl, američtí podnikatelé projevili zájem o koupi nějakého starého sídla. Oba přátelé vycítili příležitost.

Prodal i půjčenou jachtu

Domnělý baron Jelínek nabídl Američanům „své rodové sídlo“ Karlštejn. Kastelána přesvědčil, že se jedná o natáčení, a zájemce náležitě pohostil. Nakonec Harry Jelínek inkasoval 30 000 dolarů za výlohy a obě strany se domluvily na odkoupení hradu. Přesná cena bohužel není známa.

Další část Harryho příběhu patří spíš už do říše fantazie. Jelínek prý utekl do Splitu, kde se velkou náhodou potkal s Američany. Těm prodal jachtu, kterou si sám půjčil. Američané se údajně nakonec dovtípili, že byli podvedeni, ale aby se vyhnuli ostudě, raději podvod nikdy na policii nenahlásili.

Za druhé světové války se Jelínek vrátil do Prahy a začal spolupracovat s gestapem. Posléze se dokonce vydával za člena gestapa a okrádal Pražany o značné jmění. Po válce uprchl do Bavorska. Král podvodníků zemřel v roce 1986 v Itálii.