„V následném výběrovém řízení pak zvítězil právě Jan Louška (48), jehož jmenování tento týden potvrdil ministr vnitra,“ uvedla Kemrová. Potvrzení ministrem je pro nástup nového ředitele krajského úřadu formální nezbytností.

Louška, který do služeb kraje přichází po delším manažerském působení na ministerstvu vnitra, vnímá to, že stane v čele úřadu se sedmi sty zaměstnanci, jako velkou kariérní výzvu. „Chtěl bych, aby byl dostupnou, kvalitní a funkční službou veřejnosti,“ konstatoval s tím, že jde o práci, na niž se velmi těší. „Vím, že je potřeba vrátit krajskému úřadu jeho kredit a pracovat na jeho proměně v hodnotnější instituci,“ uvedl v prohlášení ke svému nástupu do funkce.

Co přesně tím míní, neupřesnil – nicméně možná si cestou na hejtmanství povšiml posměšné samolepky se jménem konkrétního úředníka, který v minulosti právě „na kraji“ rozhodoval o odvolání v případu podezření ze střetu zájmů předsedy vlády a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše (a původní premiérovi nepříznivý verdikt Městského úřadu v Černošicích změnil v jeho prospěch).

Velká očekávání spojuje s nástupem Loušky hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat nesmírně zkušeného manažera. Věřím, že bude skvělým šéfem krajského úřadu, který bude pod jeho vedením otevřený, transparentní a přívětivý, protože přesně tak řídil jako tajemník i úřad města Černošice,“ neváhá chválit už předem.

Jedním dechem hejtmanka vyzdvihuje i Louškovy zkušenosti z ministerstva vnitra, kde se v posledních letech věnoval personalistice – a vidí v nich záruku toho, že jednou z priorit budou i lidské zdroje. „Konečně,“ prohlásila hejtmanka. S dodatkem, že tím, co úřad dělá úřadem kvalitním, jsou profesionální úředníci, které jejich práce baví, mají chuť ji dělat dobře – a také se chtějí vzdělávat a osobnostně růst.

Jan Louška (48 let)



- Absolvoval v roce 1997 Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy



- Od roku 2001 působil na městských úřadech v Praze a později v Černošicích



- Mimo jiné stál u zrodu známého Kulturního centra Zahrada na pražském Chodově



- Podstatnou část své kariéry spojil s Ministerstvem vnitra ČR, kde byl vedoucím oddělení projektového řízení strukturálních fondů, ředitelem Zdravotnického zařízení ministerstva vnitra a v posledních třech letech vedoucím oddělení systemizace a organizace státní služby



- Ve volném čase rád sportuje (plavání, fitness, cyklistika, turistika), poslouchá vážnou hudbu a rád fotografuje; v minulosti ho bylo možné potkat i v roli průvodce po historických památkách



