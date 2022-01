Během třiceti let se trasa změnila

Karosa B 951 doplní běžný jízdní řád na této spojnici pražských Letňan a Neratovic, když bude v hodinových intervalech jezdit z Prahy na Prahu-východ a zpět: konkrétně v úseku Letňany–Hovorčovice. Tato obec nebyla vybrána náhodou. Příznivci dopravy si totiž připomenou kulaté narozeniny linky 351, která jako první příměstská trasa autobusů vyjíždějících z hlavního města za Prahu začala fungovat před třiceti lety.

K jednotné síti veřejné dopravy PID v kraji chybí připojit tři oblasti

Od roku 1992 jezdila právě z Hovorčovic ke stanici metra Českomoravská (dnešní autobusový terminál u stanice metra Letňany ještě neexistoval; i stanice metra slouží od roku 2008). První linku příměstského charakteru následovaly další trasy – a postupně se objevovaly i jiné vzájemné provázanosti. Od roku 2015 bylo zahájeno rozšiřování takzvané integrace (a to opět směrem z metropole na sever; konkrétně na Mělnicko): začleňování dalších oblastí mimo hlavní město do systému Pražské integrované dopravy. S jednotnou jízdenkou a možností přestupu nezávisle na dopravci, účtováním podle času stráveného ve vozidlech a překonaných pásmem (nikoli tedy podle ujetých kilometrů) a s propracovanější návazností mezi jednotlivými spoji i různými druhy dopravy.

Postupně jich přibývalo, dokonce i s rozšiřováním za hranice Středočeského kraje; k autobusům se připojily i vlaky. A letos má být od března do června proces integrace všech středočeských oblastí dokončen: čeká se na připojení Vlašimska v benešovském okrese, Čáslavska na Kutnohorsku a Březnicka v okrese Příbram. A už teď se jedná o dalším rozšiřování pravidel a výhod systému PID i za hranice středních Čech. Počátky toho všeho lze vlastně spatřovat před třemi desetiletími, kdy se v Hovorčovicích objevilo to, co je dnes samozřejmost: příměstská linka.

Autobusy mohou vyprávět příběhy

Vozidlo Karosa B 951, které mimořádně vyjede v rámci oslav, už v běžném provozu neslouží. Model se třemi dveřmi vyráběný v letech 2001–2007 si mnozí cestující ještě pamatují z běžného provozu. V Praze na standardních linkách dojezdil koncem roku 2020 (třeba v Kolíně, kde byl tento autobus jediný svého typu, to bylo už o dva roky dříve). Dopravní nadšenci si připomínají, že v pražské a přípražské dopravě se bylo možno svézt i vůbec prvním vozidlem tohoto typu, který firma Karosa vyrobila jako prototyp. Nabízejí i jeho příběh: provozoval ho dopravce Martin Uher z Mníšku pod Brdy, nakrátko byl autobus zapůjčen i pražské společnosti Hotliner, jezdící tehdy hlavně na zakázku nákupních center. Svou kariéru dokončil po přestavbě na cyklobus – avšak úplně poslední regulérní jízdu před začleněním mezi historická vozidla prý absolvoval v létě 2020 v rámci nasazení na náhradní dopravu XS7. Nejpočetnější flotilu, přes 130 autobusů včetně modernizované verze B 951E, provozoval pražský dopravní podnik.