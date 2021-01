Že je účast „dobrovolně povinná“, se v minulosti říkalo ve školách při různých příležitostech. Mohli to slýchat jak žáci od svých učitelů, tak i kantoři od svých nadřízených. Nejspíš si vzpomene přinejmenším každý, kdo měl nějakou zkušenost se školstvím před třiceti a více lety. Nicméně – neměla by se tahle zásada uplatnit v některých případech i dnes? Taková debata se občas objeví v souvislosti s úvahami o možném očkování pedagogů proti koronaviru.

Ano, není to zatím aktuální, jestliže dosud není dost vakcín ani pro zájemce z řad zdravotníků – diskuse už se však objevují. Neměli by učitelé, až v očkovacích plánech přijdou na řadu, dostat pokyn, aby se chránili všichni – a tím pádem vystupovali ohleduplně vůči svým svěřencům?

Pokyn pro zaměstnance se nechystá

Oleje do ohně přilily úterní informace Deníku, že většina oslovených ředitelů svým týmům očkování doporučí – avšak ne všichni. Obzvlášť zaujala slova Ivany Dobešové, která vede Střední zemědělskou školu a Vyšší odbornou školu Benešov. Ta zaměstnance školy už nyní ujišťuje, že jim očkování nařizovat nebude. „Pokud to samozřejmě nebude shora nařízeno befelem. I tak s tím ale budu mít problém, protože i já sama mám s očkováním problém,“ řekla Deníku. A netají, že osobně k vakcinaci důvěru nemá.

Zvěsti, že by snad někdo mohl podmiňovat setrvání v práci očkováním, vnímá jako pokusné balonky vypouštěné kvůli zjišťování ochoty zaměstnanců poslechnout zaměstnavatele. „V naší liberální společnosti je to úplný nesmysl,“ míní. Obává se však, že tohle konstatování nemusí být konečnou tečkou. Jako problém by vnímala, kdyby se očkování například stalo podmínkou pro cestování přes hranice. Což Dobešová nepřipomíná s ohledem na dovolené kantorů, ale kvůli práci. Benešovská škola totiž spolupracuje se zahraničními partnery, s čímž je spojeno také cestování do ciziny; to se týká i ředitelky,

Zhodnocení situace s jasným závěrem

Kraj, který je ve středních Čechách zřizovatelem většiny středních škol, zatím nemá zprávy, že by podobné postoje zaznívaly z ředitelen častěji – alespoň ne nahlas. I Deník oslovující ředitele se mezi nimi setkal spíš s podporovateli očkování nežli s odpírači. A radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (za STAN) nevidí žádné drama ani v Benešově. Poté, co s ředitelskou Dobešovou pohovořil, Deníku v úterý vysvětlil, že ona zastává názor, že sama nebude zaměstnance k očkování „pobízet“ – pokud ji k tomu přímo nevyzve ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Její názor na samotnou vakcinaci je jejím názorem osobním,“ konstatoval radní.

Když už je řeč o osobních postojích, sám Vácha se očkovat nechá. „Pokud se jedná o mne osobně, tak bych se i smířil s tím, že nemoc prodělám. Očkovat se ale nechám z důvodu, že nechci zatěžovat zdravotnický systém,“ vysvětlil, jak dospěl ke svému rozhodnutí. „Stejně tak důležitý aspekt je pro mne ten, že je to relativně malá daň a malá míra rizika – vzhledem k tomu, že sám mohu přispět k tomu, jak je naše společnost v současné době rozdělena a koronavirem fakticky paralyzována,“ doplnil další argumenty.