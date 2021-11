Počet potvrzených případů za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel se už přehoupl nejen přes tisíc, ale dokonce přes jedenáct stovek na hodnotu 1114. V Praze je tento ukazatel ještě vyšší (1163), když denní nárůsty rekordních dnů v tomto týdnu dvakrát překročily tři tisíce: ve čtvrtek 3080 a v úterý 3001.

Kromě zdravotníků nyní budou mít s postupujícím covidem a také kontrolou dodržování nových nařízení hodně napilno hygienici. K trasování jim totiž přibydou nově i kontroly počtu zákazníků v obchodech, dodržování nařízení ohledně trhů.

Co se týká trasování, hygienici ve Středočeském kraji zvládnou do 24 hodin oslovit zhruba polovinu rizikových kontaktů. Kromě další agendy jim v posledních týdnech práci přidělal příval otázek od iniciativy Zlatý špendlík.

Už před časem Dana Šalamunova ze středočeské hygienické stanice připustila, že i bez špendlíkové kampaně jim přibylo tolik práce, že se trasování kontaktů může protahovat. Zatímco dřív bývalo zvykem, že se hygiena ozvala do 48 hodin, dnes telefonuje třeba i třetí den. Aby se jim ulevilo, pomáhají jim s trasováním středočeští hasiči.

Teď se navíc chystají i na kontroly v terénu. Zda platná opatření respektují jak prodejci, tak i ti, které by potěšilo něco utratit, budou hygienici prověřovat jak o víkendu, tak i průběžně v dalších dnech. „Bude to ve všech středočeských okresech – a kolegové se na kontrolách budou podílet v rámci kapacitních možností,“ konstatovala Šalamunová. Připomněla, že na stáncích se mohou prodávat jen kapři, stromky a jmelí.

Hygienici podle ní uvítají spolupráci s policií. Tuto spolupráci si už vyzkoušeli na počátku listopadu, kdy při společné akci zástupci hygieny doprovázení uniformami ve středních Čechách kvůli prověřování tehdy platných opatření navštívili ve dnech 4. a 6. 11. celkem 186 provozů, přičemž shledali 19 pochybení.

Podle středočeské policejní mluvčí Barbory Schneeweissové se policie rozhodla postupovat podle celostátní metodiky. „Policisté budou i nadále provádět kontroly dodržování opatření namátkovou formou, reagovat na podněty občanů,“ konstatoval Ondřej Moravčík z policejního prezidia. „V případě nutnosti je policie připravena projednávat zjištěné přestupky přímo na místě – ať domluvou, či uložením pokut až do výše 10 tisíc korun – respektive je oznamovat správním orgánům,“ upozornil. „Hlavním předmětem zájmu hlídek bude dodržování omezení otvírací doby restauračních zařízení a zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech,“ naznačil, za jakých okolností je pokuta nejpravděpodobnější.

Policejní otázky a odpovědi



- Kolik policistů se zapojí do kontrol krizových a ministerských opatření?

Nedojde k vyčlenění konkrétního počtu policistů, protože do kontrol budou zapojeni všichni, kteří budou aktuálně vykonávat službu. V závislosti na lokálních podmínkách budou rozhodnutím konkrétního velitele určeny počty policistů, kteří posílí běžný výkon služby.



- Plánuje Policie ČR nějaké masivní kontrolní akce?

Centrálně nebude vyhlašována žádná masivní celorepubliková kontrolní akce, jejímž cílem by byly kontroly dodržování aktuálně platných opatření.



- Dostanou policisté pokyn, aby byli při vyřizování přestupků benevolentní?

Takovýto pokyn udělit nelze, protože každé řešení protiprávního jednání je plně v kompetenci zasahujícího policisty. Záleží tedy na něm, jak posoudí konkrétní okolnosti případu. Policisté sami vyhodnotí závažnost situace a jsou povinni postupovat zcela podle zákona. Žádná minimální hranice výše blokové pokuty stanovena vedením Policie ČR nebyla a nebude. Maximální hranici stanoví zákon: 10 000 Kč.



Zdroj: Ondřej Moravčík, Policejní prezidium ČR