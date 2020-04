ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Jdeme nad rámec doporučení,“ pochlubila se – přičemž z jejích slov vyplynulo, týmy jezdící v černých dodávkách mohou být připraveny na případ, že se setkají se zesnulým s onemocněním Covid-19.

Lidé, kteří se s mrtvými dostávají do kontaktu, nicméně upozorňují, že v případech úmrtí mimo nemocnice takováto informace zcela chybí. Leda by šlo o smrt pacienta s prokázaným onemocněním, ponechaného v domácím léčení – k několika takovým událostem už v kraji skutečně došlo. Vedou se nicméně debaty o tom, zda je v případě nákazy koronavirem mrtvé tělo stejně infekční jako živý člověk.

Ochr. pomůckami zásobujeme i pohřební služby a krematoria pro případ kontaktu s nakaženým COVID-19. I zde jdeme nad rámec doporučení a jsme jedním z nejaktivnějších krajů. Pohř. sl. a krem. ve st. Čechách dostaly od kraje 26 tis.roušek, 3660 resp., 3360 rukavic a 3400 ochr. brýlí — Jaroslava Pokorná Jermanová (@JermanovaStKraj) April 21, 2020

Pohřební služby a krematoria ve středních Čechách dostaly podle údajů hejtmanky od kraje 26 tisíc roušek a 3660 respirátorů. Dále zmiňuje ještě 3360 rukavic či 3400 ochranných brýlí.

V nynější převratné době, která kvůli koronaviru mění spoustu zvyklosti, ubylo pohřbů s veřejným obřadem. Deník dokonce na Benešovsku zaznamenal naladění místních proti pohřbívání „do země“ s tím, že je na místě dát přednost kremaci. K otevřenému hrobu by se totiž sjeli i pozůstalí odjinud – a to si nepřejí; bojí se zavlečení koronavirové nákazy lidmi z měst.

Stejně tak nestojí o to, aby chalupáři, když už přijíždějí na víkendy i v nynější době, byť jen vystrčili nos (dnes povinně zakrytý rouškou) ze svého pozemku. Ať by to bylo třeba právě cestou na hřbitov kvůli úpravě hrobu svých předků.