A to skutečně „naživo“; s těsnou blízkostí zúčastněných – nikoli na dálku prostřednictvím obrazovky tabletu. Možnost videohovorů nabízejí svým klientům mnohé domovy. Ostatně – včetně toho říčanského.

Příležitost ke shledání v Říčanech nabídne Český olympijský výbor, který zde společně se svými partnery rozjede projekt Setkávač. Jeho jádrem je speciálně upravený kontejnerový přívěs, uzpůsobený k bezpečnému setkávání lidí během pandemie, vysvětlila za národní olympijský výbor Veronika Linková.

„Reagujeme tím na absolutní odříznutí lidí v domovech pro seniory, kteří dva měsíce neviděli své příbuzné – což mělo negativní vliv na jejich psychiku i zdravotní stav,“ vysvětlila. S tím, že Setkávač chtějí organizátoři celý týden testovat se seniory, kteří zůstali uzavřeni mezi zdmi domova, a jejich rodinnými příslušníky.

Má to smysl i ve chvíli, kdy do zrušení očekávaného zákazu návštěv chybí jeden týden, nepochybuje ředitel domova ve Voděrádkách Pavel Kyzlink. „Neznamená to, že takový kontejner nemůže být potřeba například v září,“ řekl v neděli Deníku. Při zahájení testovacího provozu speciálního setkávacího kontejneru je očekávána i účast starosty Říčan Vladimíra Kořena (Klidné město), celostátně známého díky moderátorskému působení v České televizi.

Zákaz návštěv společnost DS Říčany, jež domov ve Voděrádkách provozuje, uplatňuje v souladu s nařízením vlády od 9. března. Následně došlo na preventivní dezinfekci všech prostor domova pomocí ozonu. To přineslo nejen užitek, ale i značné výdaje – a také patálie: mezi klienty se šeptandou začala šířit nepravdivá informace, že jde o reakci na onemocnění Covid-19, tedy na výskyt nákazy přímo v domově.

Od 30. března pak došlo i na dobrovolnou karanténu s tím, že po zajišťování chodu domova byl vytvořen 40členný karanténní oddíl ubytovaný přímo v prostorách domova. Z preventivních důvodů se zastavilo nejen přijímání balíčků od rodin, ale třeba i doplňování automatů na kávu a potraviny, aby byl omezen vstup zástupců dodavatelských firem i kontakt klientů s tlačítky. Zajištění dostupnosti kávy i sladkostí, stejně jako časopisů, novin či křížovek, přislíbilo vedení domova.