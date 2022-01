Zapomenout je snadné, připouštějí úředníci s odkazem na fakt, že běžně má řidičák desetiletou platnost. Doba výměny tudíž nepatří k věcem, které většina lidí pravidelně kontroluje. Některé lidi navíc mohly zmást informace o prodlužování platnosti dokladů kvůli koronavirovým omezením: to však platilo pouze na deset měsíců a týkalo se dokladů propadlých od 1. září 2020 do loňského 30. června. A zmatek vnesla i možnost, že bylo možné opakovaně prodlužovat řidičský průkaz s již jednou nastavenou platností v období od února do srpna 2020. Určitá nápověda tu ale existuje: podívat se na své doklady by měli především starší šoféři. Nejvíce výměn se totiž má týkat držitelů ve věku nad 61 let.