K tomuto celorepublikovému projektu se kraj již před časem připojil s tím, že rodinám s dětmi může především pomoci zlevnit cestování a aktivní trávení volného času, a to díky slevám na rozmanité aktivity: na ubytování, vstupné i další služby; třeba při půjčování sportovního vybavení nebo při návštěvě jízdárny. Stejně jako třeba v masážním salonu či v kadeřnictví.

To sice nyní není zrovna nejaktuálnější, když navzdory příchodu jarní sezony zůstávají v platnosti koronavirová omezení – podle očekávání by se však v příštích měsících mohla situace změnit. I dnes ale lze Rodinné pasy využívat: nabízejí možnost získat slevy na rozmanité zboží i využívání stále dostupných služeb; třeba v oční optice. Rodinám šetří i výdaje spojené s běžnými nákupy, potvrzuje radní Hrabánek. S upřesněním, že najít lze třeba slevy na oblečení, léky, brýle, kosmetiku, ale i na vybavení domácnosti. Dokonce třeba na plastová okna nebo na elektrická čerpadla.

Blíže uživatele navedou nejen webové stránky projektu, ale novinkou je možnost stáhnout si aplikaci do mobilu, jež upozorní na blízké poskytovatele slev, ať je člověk kdekoli. To se bude obzvlášť hodit ve chvíli, kdy se cestování ze vzpomínek a snů opět promění v realitu a lidé se za novými poznatky a zážitky budou moci vypravit i do vzdálenějších končin. „Díky projektu Rodinné pasy můžete využívat systém slev a výhod nejen na zboží, ale i na nejrůznější služby či kulturní, sportovní a zábavní aktivity. Platí jak ve Středočeském kraji, tak i po celé České republice,“ obrací se Hrabánek k veřejnosti.