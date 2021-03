Testovací centrum elektroniky pro samořiditelná auta má na bývalém vojenském letišti Boží Dar působit po další dvě desetiletí – a bude se výrazně rozvíjet. Vyplývá to z nové nájemní smlouvy na areál u Milovic, kterou se Středočeským krajem uzavřela společnost Valeo. Deník o jejím podepsání v pátek informoval firemní ředitel pro externí komunikaci Gábor Iffland. S tím, že zázemí pro testování autonomních vozidel na tamějším polygonu čeká opravdu významné rozšíření.

Je to významný signál i pro další investory, kteří by měli zájem vstoupit se svým podnikáním právě do exkluzivní oblasti někdejšího vojenského prostoru nedaleko Nymburka, Lysé nad Labem, Čelákovic i Mladé Boleslavi. Velmi pozitivní signál a ta nejlepší pozvánka pro působení dalších renomovaných značek. Tak to alespoň opakovaně zaznělo při lednovém jednání středočeských zastupitelů, když o uzavření této smlouvy rozhodovali. Nová smlouva vychází z memoranda o spolupráci podepsaného v roce 2018, v němž firma slibuje, že do polygonu investuje sto milionů korun. K čemuž se nadále hlásí.