Po nádržích přijde čas menších projektů

Na Brdské vrchovině byla na sklonku loňského roku dokončena nádrž Hejl v berounském okrese, nicméně téměř na hranici s Příbramskem. Vybudována byla jihozápadně od obce Podluhy, přičemž jejím posláním není jen zadržovat vodu v krajině, podporovat biodiverzitu a plnit krajinotvorné funkce; měla by také pomáhat zajišťovat ochranu obcí před povodněmi. Dále při pomezí středních Čech a Plzeňského kraje (ale již v západních Čechách) nově vznikla nad loveckým zámečkem Tři Trubky malá vodní nádrž Klášterka.

Vojenské lesy ale stavěly i na Mladoboleslavsku. Severně od Mnichova Hradiště (či na severovýchod od Bělé pod Bezdězem) byl v někdejším vojenském prostoru Ralsko revitalizován Mukařovský rybník na Mukařovském potoce. Nově zde ještě vznikly dvě nové tůně. V oblasti Mladé, na pomezí okresů Mladá Boleslav a Nymburk, byla počátkem letošního roku dokončena obnova dvou lesních rybníků. Jedná se o Knížecí a Lutovník na Smilovickém potoce nedaleko městysu Loučeň.

V letošním roce je pro střední Čechy v plánu především pokračování v menších projektech, jakými jsou tůně a napajedla pro zvěř, připomněl náměstek ředitele VLS pro ekonomiku Zdeněk Mocek. Na Brdech chtějí lesníci pokračovat v jejich budování ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, připomněl mluvčí VLS Jan Sotona. „V minulých letech v nejmladší chráněné krajinné oblasti takto vznikly čtyři desítky tůní,“ konstatoval.

Novinkou v Brdech je setí semen s pískem

K proměně Brd s dlouhodobějším výhledem má dále přispět rozsáhlá výsadba stromů s dvoutřetinovou převahou listnáčů. Právě na obnovu zdejších lesů, loni zdevastovaných kůrovcovou kalamitou, chtějí VLS klást největší důraz v rámci svého celorepublikového působení. Vedle tradičního použití sazenic chce státní podnik přispět k obnově lesa modifikovanou metodou síjí, kterou vyvinul ve spolupráci s vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně. S použitím semen se z bezpečnostních důvodů počítá především v lokalitách s pyrotechnickou zátěží.

Vysévání semen lesních dřevin, které začalo před měsícem na rozsáhlých kalamitních holinách pod vrchem Kočka, se zde má uplatnit především v oblastech, které zatím neprošly hloubkovou pyrotechnickou očistou. Laiky může překvapit, že pohyb těžebních strojů při zpracování dřeva z lokalit napadených kůrovcem představuje v místech, kde se pod povrchem může skrývat zatím neobjevená munice, menší riziko, než následná práce se sazenicemi. „Při samotné těžbě kůrovcem napadených porostů nedochází k zásahům do hloubky terénu,“ vysvětlil ředitel lesnické divize VLS v Brdech David Novotný. „Na obnovu hektaru lesa potřebujete vysadit v průměru pět až šest tisíc sazenic – a u každé z nich jít do hloubky několika desítek centimetrů. To by v lokalitách problematických z hlediska pyrotechnické zátěže znamenalo značné riziko,“ konstatoval.

Lesníci tedy začali testovat vysévání směsi semen lesních dřevin s pískem. Podle upřesnění vedoucího lesní výroby VLS Pavla Češky se zkušebně v různých poměrech i termínech používá směs semen javoru klenu a mléče, břízy, lípy, habru s borovicí – a se smrkem. Byť smrkové porosty lýkožrout zlikvidoval, lesníci mají jasno: i smrk na Brdy patří. Zastoupen však bude jen asi z 18 procent. Zmiňované dvě třetiny dřevin mají tvořit listnáče – přičemž v Brdech jako celku budou mít převahu duby a buky. Jejich sazenice mají VLS k dispozici z produkce vlastních lesních školek. Ředitel Dohnal však v některých oblastech sází také na přirozenou obnovu lesa.