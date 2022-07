Slovo rychlokuře je klíčovým pojmem kampaně. Obraz jím označuje rychle rostoucí plemena kuřat chovaných na maso, která jsou podle něj přešlechtěna tak, že jejich mohutná těla těžko unesou vlastní nohy; pod náporem svaloviny se jim podle aktivistů dokonce lámou kosti a selhávají vnitřní orgány. Navíc prý ve velkochovech často umírají hladem či žízní. „Cílem kampaně je, aby se obchodní řetězce a další potravinářské firmy zavázaly, že je přestanou odebírat,“ konstatoval Krajc. Odkazuje na web rychlokurata.cz, kde organizátoři kampaně shrnují vše, co chtějí sdělit.

„Děje se to i ve Středočeském kraji,“ zdůraznil s tím, že ocejchoval i dvě konkrétní farmy: jedna působí v Lánech, druhá v osadě Dubějovice u Trhového Štěpánova. S tím, že co se odehrává za jejich vraty – ale i jinde – mají ilustrovat záběry zveřejněné na sociálních sítích. S tím, že většina chovaných kuřat je drůbež vyšlechtěná tak, aby dorostla co nejrychleji a do co největších objemů svalstva s vynaložením minimálních nákladů.

Jinak to vidí provozovatelé výkrmen drůbeže. Majitelé obou firem ve středních Čechách, na něž Obránci zvířat upozornili, trvají na tom, že zvířata drží v podmínkách odpovídajících zákonným ustanovením, přičemž úhyn některých kusů je něco, s čím je třeba počítat. Jestliže se je Deník pokusil oslovit v souvislosti s aktuální kampaní, reagoval Stanislav Hubálek z firmy provozující drůbežárnu v Lánech. „K záběrům pořízených v loňském roce a zveřejněných v současné době, tendenčně za účelem poškození naší společnosti, se již dostatečně vyjádřil majitel společnosti pan (Jan) Virag. Vybráno bylo jedno kuře a natáčeno z více úhlů,“ konstatoval.

Zmiňované vyjádření majitele hovoří o pěkně živených kuřatech, majících dostatek místa, v čerstvě nastlané a suché hale. Jestliže aktivisté zaznamenali úhyn několika kuřat – s tím, že zjevně šlo o čerstvá úmrtí bez známek rozkladu – není to nic neobvyklého: při běžném výkrmu se počítá s tříprocentními ztrátami. Druhá firma, Rabbit Trhový Štěpánov, upozornila, že většina natočených kusů je v bezproblémovém stavu. Ohlásila současně právní kroky v souvislosti s neoprávněným vniknutím.

Z drůbeže se stali mrzáci

Vedoucí kampaně Rychlokuřata spolku Obraz Radim Trojan má nicméně jasno: šlechtění udělalo z drůbeže mrzáky. „Z malého roztomilého kuřátka se kvůli přešlechtění stane během pěti týdnů více než dvoukilové monstrum, které sotva unese vlastní tělo,“ tvrdí s tím, že pod náporem svalstva se takovým kuřatům lámou nohy – a mnohdy pak nezvládnou ani dojít k potravě a umírají hladem nebo žízní.

„Jde o systémové týrání zvířat, před kterým už nemůžeme zavírat oči,“ uvedl Trojan. Odkazuje na poměry v zahraničí – v západní Evropě, ale třeba i v Polsku – kde podle něj obchodní řetězce a další firmy přijímají závazek European Chicken Commitment (ECC) stanovující vyšší standardy pro chov kuřat: zejména odhodlání využívat výhradně plemena, která rostou pomaleji a mají přirozenější vývoj. „Je na čase, aby tento krok následovali i zdejší obchodníci,“ uvedl Trojan s tím, že právě řetězce mají sílu začít nový standard vyžadovat od svých dodavatelů. „Vždyť právě závazek řetězců před čtyřmi roky vytvořil podmínky pro ukončení klecových chovů slepic,“ poznamenal.

Životní podmínky ve velkochovech očima aktivistů představuje web rychlokurata.cz. Právě na tuto stranu se staví i zapojené celebrity. „Rychlokuře není kuře, co rychle běhá; je to kuře, které je tak geneticky modifikované, že se jeho tělo za pět týdnů dostane do obrovských rozměrů a není schopné normálního života,“ durdí se herečka Jana Plodková. „Když jsem se dozvěděla, že se toto děje každý den a v obrovském množství u nás v České republice, neváhala jsem ani chvíli – a za kuřata se postavila,“ řekla ke svému zapojení do kampaně.

Zpěvačka Marta Jandová má rovněž jasno: „Není v pořádku, že ve 21. století dovolíme chov přešlechtěných kuřat, která celý svůj život protrpí. Nikdy nespatří sluneční svit ani kousek čerstvé trávy.“ Připojuje se i herec Václav Neužil: „Rychlokuřata žijí v hrozných podmínkách zatuchlých hal a jediné, co znají, je stres a strach. Nechápou, proč je přecpáváme a šlechtíme tak, že vyrostou do nepřirozených rozměrů – a to jen proto, aby z nich byly řízky.“