Krajský úřad ve středu 26. února informoval o jednání středočeské epidemiologické komise, přičemž konstatoval, že opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku organizují orgány ochrany veřejného zdraví.

Klíčová je zde role krajské hygienické stanice, ministerstev zdravotnictví, vnitra i dalších centrálních orgánů. Aktuálně se čeká na čtvrteční jednání Ústřední epidemiologické komise, z jejíchž závěrů by mohly vzejít konkrétní kroky i případná opatření. Jak by se postupovalo v případě rozsáhlejšího maléru, je předem definováno v Pandemickém plánu Středočeského kraje. Náležité postupy jsou tedy jasně určeny; nejednalo by se o okamžité improvizace.

Středočeská hygienická stanice již připravila takzvaný algoritmus pro zdravotníky, který je pomůckou pro rozhodování o dalším postupu v případě podezření na nové onemocnění. Aktuálně hovoří o přijímání speciálních opatření v případě kombinace stanovených klinických zjištění – horečky nad 38 stupňů Celsia, kašle a postižení plic zjištěného poslechem nebo rentgenovým nálezem a současně předchozího pobytu v zasažených oblastech (případně těsného kontaktu s osobou, která tam pobývala). Tento algoritmus se již ve středních Čechách opakovaně uplatnil, všechny následné testy však přinesly negativní výsledek.

V případě podezření zdravotníci telefonicky kontaktují epidemiologickou službu krajské hygienické stanice, která je k dispozici nonstop, na dálku sleduje průběh vyšetření a následně přijímá rozhodnutí o dalším postupu. V případě potřeby je prostřednictvím operačního střediska záchranné služby možno přivolat i takzvanou infekční sanitku pražské společnosti Amfion. Došlo už dokonce na transport pacienta z Mělnicka na specializované pracoviště pražské Nemocnice Na Bulovce. Také v tomto případě však testy ukázaly, že šlo jen o planý poplach.

Krajský úřad upozorňuje, že Státní zdravotní ústav zřídil speciální telefonní linku pro dotazy ke koronaviru, jež je určena všem, kteří se chtějí poradit o čemkoli v souvislosti s tímto novým fenoménem. Na čísle 724 810 106 funguje denně od 9 do 21 hodin. Zájemce o podrobnosti odkazuje také na webové stránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR.