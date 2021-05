Beroun, Kladno, Kutná Hora, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ a Příbram. To jsou středočeské okresy, přesněji řečeno okresní soudy, které se dočkají posil. Prezident republiky Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenoval 51 nových soudců.

Prezident Miloš Zeman jmenoval 19. května 2021 na Pražském hradě nové soudce. | Foto: ČTK

Na návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), který již v pondělí schválila vláda, jmenoval do soudcovských funkcí 32 žen a 19 mužů; jsou ve věku od 30 do 41 let. Řada z nich naváže na dosavadní zkušenosti z práce asistentů soudců: takových je hned 27. Vedle justičních čekatelů se jedná o kandidáty z právní praxe – dosavadního podnikového právníka, advokátku a exekutorského čekatele.