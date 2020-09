ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jedná se o lůžka vymezená pouze pro pacienty s covidem, aby nemusely nemocnice omezit běžnou péči. „Nemocnice jsou připraveny i na scénář, kdy budou muset začít postupně omezovat svoji klasickou činnost, ale to zatím není potřeba, kapacita je dostatečná,“ řekla k aktuální statistice.

Rapid testy pro seniory

Senioři nad 65 let se mohou od pondělí 21. září nechat v krajských nemocnicích bezplatně otestovat při podezření na onemocnění koronavirem. „Testovat bez toho, že by potřebovali žádanku od hygieny nebo od praktického lékaře, se mohou lidé 65+ s bydlištěm na území Středočeského kraje. Testování bude provedeno na samostatných odběrových místech v oblastních nemocnicích, která jsou určena pouze pro seniory,“ uvedla Helena Frintová za krajský úřad.

Jak Jermanová dále vysvětlila, zájemci z řad seniorů o bezplatný tzv. rapid test z kapky krve se budou moci objednat na provedení odběru telefonicky, a to na odběrových místech krajských nemocnic v Benešově (telefon 702 153 653), Mladé Boleslavi (603 376 261), Kladně (602 432 653), Kolíně (321 756 591) a v Příbrami (725 403 919). „Odběrová místa pro seniory budou otevřena od pondělí do pátku v čase od 7 do 15 hodin,“ uvedla hejtmanka.

„Pokud by byl výsledek testu pozitivní, bude ve spolupráci s hygieniky či praktickými lékaři následovat standardní testování PCR testy. V oblastní nemocnici v Benešově pak budou nově a zatím zkušebně prováděny testy na antigen ze slin,“ upozornil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk.

Přibydou odběrová místa

Lidé budou moci vyrazit na další odběrová místa. Kromě odběrových míst ve středočeských krajských nemocnicích, která jsou otevřena od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin a o víkendu od 7 do 15 hodin a odběrového místa v Mělníku, by ještě tento týden měla být otevřena pro obyvatele kraje i další místa ve Slaném, Čáslavi a Rakovníku. Následně se připravuje otevření odběrových míst v Hořovicích a Říčanech, ta by měla být zprovozněna na přelomu září a října.

U Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje (ZZS SČK) je zřízena bezplatná telefonní linka 800 888 155, kde lze v souvislosti s podezřením na nákazu covid-19 získat řadu potřebných informací. Do call centra ZZS SČK lze zaslat také dotaz prostřednictvím e-mailu na adresu: call@zachranka.cz.

Otevírací doba odběrných míst ve Středočeském kraji

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV

(Máchova 400, Benešov, parkoviště u kotelny v areálu nemocnice – dvě buňky včetně stanu pro odběry přímo z automobilu, vjezd z ulice Erbenova)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

Otevírací doba pro seniory: Po - Pá 7 - 15; (tel.: 702 153 653)

ON MLADÁ BOLESLAV

(třída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, vstup z areálu nemocnice, pavilon A, vpravo od hlavního vstupu z ulice Václava Klementa)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

Otevírací doba pro seniory: Po - Pá 7 - 15; (tel.: 603 376 261)

ON KLADNO

(Vančurova 1548, Kladno, buňky v areálu nemocnice na parkovišti před Niederleho pavilonem)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

Otevírací doba pro seniory: Po - Pá 7 - 15; (tel.: 602 432 653)

ON KOLÍN

(Žižkova 146, Kolín 3, dvě odběrová místa)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

Otevírací doba pro seniory: Po - Pá 7 - 15; (tel.: 321 756 591)

NEMOCNICE KUTNÁ HORA

(Vojtěšská 237, Kutná Hora, bývalý dispečink DZS – před garážemi a prádelnou, přístupové cesty a místo je viditelně označeno)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

ON PŘÍBRAM (Podbrdská, Příbram 5, Areál 2 budova záchytné stanice)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

Otevírací doba pro seniory: Po - Pá 7 - 15; (tel: 725 403 919)

MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ (Pražská 528/29, Mělník, infekční ambulance, pavilon W, 4. patro)

Otevírací doba: Út, St, Pá 8 - 15(po objednání)

NEMOCNICE SLANÝ (Politických vězňů 576, Slaný, vstup ulicí Na Sadech -mezi nemocnicí a gymnáziem, v rohu u tenisových kurtů)

Otevírací doba: Po - Pá 6 - 18

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV (Jeníkovská 348/17, Čáslav, buňka proti vjezdu do nemocnice)

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 9:00