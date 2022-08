Šest poničených aut na třech kilometrech dálnice. Proč? Zapršelo!

Správně jezdit za deště hodně lidí nedovede. Ukázalo to dění na středočeských silnicích i dálnicích během uplynulých dnů s vydatnými srážkami. Poznat takové řidiče lze nejen nejen podle toho, jak svítí. Přesněji: spíše nesvítí; jet pouze se zapnutým denním svícením za deště často nestačí (a s blížícím se sklonkem léta se sluší připomenout, že za mlhy to platí jakbysmet). Poznat je to bohužel v některých případech i podle toho, jak se bourá.

Přívalový déšť může řidiče potrápit. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Málek