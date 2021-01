„Celkově za silvestrovskou noc vyjeli středočeští záchranáři na pomoc 194 pacientům – vloni jich bylo 169,“ uvedla Effenbergerová. Asi největší kuriozitou celé noci se stala tržná rána na zadnici, kterou si pacientka způsobila klíčem od skříně. Krev prolil třeba také mladý muž, jenž se bosou novou postavil na skleničku.

Bohužel došlo i na podstatně vážnější situace. Nejdramatičtější to bylo půl druhé hodiny po půlnoci na Mělnicku. „Při použití petardy těžší kategorie došlo k vážnému zranění mladého muže,“ upřesnila Effenbergerová. Jednadvacetiletého pacienta s těžkým úrazem hlavy, do níž ho zasáhl kus betonu z roztrženého odpadkového koše, do něhož parta kamarádů nálož umístila, se do příjezdu posádek záchranářů snažili resuscitovat svědci. A ani odborná pomoc neznamená, že jde o dramatický příběh s dobrým koncem. „Záchranáři v intenzivní péči pokračovali, zajistili dýchací cesty pacienta a připojili ho na umělou plicní ventilaci. Poté byl muž v kritickém stavu přepraven do střešovické nemocnice,“ konstatovala mluvčí.

Byť se mnohde oslavy přelomu roku jevily na pohled klidnější, stejně jako v minulosti někteří lidé pili jako o závod. „Někteří to skutečně při oslavách přehnali – a při ztrátě koordinace a špatném odhadu situace si způsobili různá zranění pádem či od střepů lahví a sklenic,“ potvrzuje Effenbergerová. S poznámkou, že vliv alkoholu na pacienty i lidi kolem mnohdy ztěžoval nejen práci týmů přímo na místě zásahu, ale snadnou domluvu leckdy neměly ani operátorky s volajícími na tísňovou linku.

Nechyběly ani tradiční silvestrovské popáleniny, především na rukou, jež byly důsledkem manipulace s pyrotechnikou. A podle zjištění záchranářů šlo o ohnivé efekty nejrůznějšího původu: jak oficiální produkty zakoupené v obchodech či přes internet, tak různé výrobky zhotovené podomácku. Došlo však také na několik silvestrovských napadení, při nichž tekla krev.

Několik středočeských malérů ze silvestrovské noci

- Prvním „hříšníkem“ byla nezletilá dívka na Příbramsku, nalezená v podnapilém stavu venku. Dívka byla při vědomí a uvedla, že vypila zhruba půl láhve vodky. Při příjezdu posádky záchranářů byla spavá a občas zvracela. Sanitka ji převezla na dětské oddělení příbramské nemocnice.

- Devět minut po 20. hodině vyjely říčanské posádky na pomoc muži, který byl napaden osmi útočníky. Ti ho měli povalit a kopat do hlavy. Pacient byl při vědomí, ale utrpěl poranění obličeje. Po ošetření byl převezen do nemocnice v pražské Krči.

- Po 22. hodině přijali operátoři tísňové linky informaci o mladém muži na Benešovsku, který v silné podnapilosti spadl ze schodů. Při příjezdu posádek byl při vědomí a i přes opilost se urputně snažil se záchranáři spolupracovat. Utrpěl odřeniny v obličeji a zasahující lékař měl podezření i na otřes mozku. Po vyšetření byl muž uložen do vakuové matrace a sanitka ho převezla na chirurgii benešovské nemocnice.

- Ve 22.45 vyjela posádka mělnické rychlé zdravotnické pomoci k mladíkovi, který bosou nohou šlápl na skleničku, přičemž si rozřízl chodidlo. Dá se jen spekulovat, zda k události přispělo těch šest panáků, které přiznal. Záchranáři mu řezné rány ošetřili a přepravili ho do mělnické nemocnice.

- Ve 23.07 byla přijata výzva o napadení na ubytovně na Nymbursku. Záchranáři našli mladého muže, který měl tržnou ránu v obličeji a krvácel z nosu. Po prvotním vyšetření byl transportován do nemocnice v Nymburce.

- Kuriózní případ zaznamenali záchranáři na Praze západ, kde si žena doma při pádu způsobila klíčem od skříně tržnou ránu na hýždích. Záchranáři ji předali do péče kolegům z nemocnice v pražském Motole.



Zdroj: Petra Effenbergerové, mluvčí ZZS Středočeského kraje