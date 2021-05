Dětí, které potřebují zaplatit jídlo ve škole, aby jim nekručelo v žaludku i v duši, je ve středních Čechách oficiálně podchyceno hodně přes dva tisíce. Takových, o nichž se ví, že jim hrozí hlad. Ke třinácti stovkám z pokračujícího krajského projektu Obědy do škol se řadí ještě další tisícovka z rovněž dlouhodobější nadační aktivity Obědy pro děti.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Deníku to za obecně prospěšnou společnost Women for Women připomněla manažerka charitativních projektů manželů Tykačových Jana Skopová. „Projekt Obědy pro děti v tomto školním roce pomáhá ve Středočeském kraji 1022 dětem ze 117 základních škol – a celkově jsme uhradili částku 5,21 milionu korun,“ uvedla. S tím, že se jedná o reálné číslo skutečně poskytnuté pomoci, které se nebude nijak ponižovat. Kraj nejnověji počítá pro příští školní rok s částkou 6,79 milionu pro 1340 dětí ze 188 škol. V tomto případě se jedná o mateřinky, základní školy i víceletá gymnázia, upřesnila Helena Frintová z krajského úřadu. To potvrzuje i náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN): kraj organizuje podporu dětí ze sociálně slabých rodin ve věku od tří do patnácti let.