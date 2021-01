V sociální oblasti chce nové vedení kraje navázat na dosavadní práci. Třeba projekt kontaktních center, který spustily jeho předchůdkyně, nový radní Martin Hrabánek (ODS) chválí – a na základě osobní zkušenosti ze Slaného chce prosazovat jeho rozvíjení.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

O pokračování běžných aktivit v centrech pro seniory a lidi s handicapem, jež byla v uplynulých letech pod názvem Posez (což znamená pomoc seniorům a zdravotně postiženým) zřízena na několika místech středních Čech, nemůže být za současných opatření proti šíření koronaviru ani řeč. Znovu rozjet jejich činnost by však krajský radní pro oblast sociálních věcí Hrabánek chtěl hned, jakmile to vývoj situace umožní. „Budeme pokračovat – a máme i finance,“ řekl Deníku. Líbilo by se mu rozšiřování jejich sítě, což ale pro nejbližší období nebude úplně aktuální: současná doba tomu zrovna nenahrává – a také partnerské společnosti, jež se staraly o provoz Posezů, nyní svou činnost zaměřují jiným směrem.