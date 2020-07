Do projektu se nyní zapojili i trenéři projektu Mattoni FreeRun, kteří pravidelně pořádají výběhy, při nichž uklízí odhozené odpadky. „Za každou takto označenou fotografii věnuje Mattoni symbolickou částku 3 koruny organizaci Trash Hero, jež pořádá pravidelné úklidy přírody v Česku i ve světě,“ dodala mluvčí Jana Balharová.

Pozor na komplikace na D5 a D6

Střední Čechy – Pokud vyrážíte o víkend na dovolenou či jen na výlet, pak počítejte s některými dopravními omezeními na hlavních silničních tazích. Na dálnici D5 mezi 12. a 13. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov je zúžen provoz na dva jízdní pruhy z důvodu opravy mostu. S omezením tu počítejte až do prvního srpna. S dopravním omezením a hlavně i časovým zpožděním počítejte pokud vyrážíte směrem na Karlovy Vary po dálnici D6. Provoz z dálnice je u Nového Strašecí sveden po nově vystavené vedlejší komunikaci z důvodu výstavby nového úseku dálnice k Řevničovu. S komplikacemi pak počítejte i dále na pokračující silnici R6. U Krušovic a Řevničova se staví obchvaty obcí.

Startuje nová soutěž pro hasiče - Recykloliga

Střední Čechy – Sbory dobrovolných hasičů se mohou hlásit do nově zřízené Recykloligy v rámci projektu Recyklujte s hasiči. Projekt před deseti lety vznikl na základě iniciativy kolektivního systému Elektrowin pro zpětný odběr elektrozařízení. Přihlásit se do soutěže, jejíž cílem je zorganizovat a uskutečnit co nejvíce svozů elektroodpadu, může kterýkoliv sbor dobrovolných hasičů. První kolo startuje v červenci a započítávají se do něj svozy organizované v období od 1. července do 30. září. „Každý registrovaný SDH, který během doby konání Recykloligy zorganizuje a uskuteční svoz elektroodpadu, bude zařazen do elektronického slosování o peněžité ceny. Na super vítěze čeká peněžitá odměna,“ píše se na stránkách Elektrowin.