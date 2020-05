Soukolí cestovního ruchu mají promazat tři miliony od kraje

Půl druhého milionu by měl kraj rozdělit na vylepšení infocenter po celých středních Čechách, stejná částka by měla podpořit činnost destinačních managementů, jejichž úkolem je lákat turisty a napomáhat vylepšení služeb potřebných pro cestovní ruch. Vyplývá to z návrhů na poskytnutí individuálních účelových dotací schválených v pondělí 4. května středočeskými radními, které budou předloženy k odsouhlasení krajskému zastupitelstvu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ota Bartovský