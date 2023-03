Hlasovat zanesením podnětu do mapy na webu akce, k němuž uživatele nasměruje třeba adresa speedmarathon.cz, mohou lidé během března. Zatím se to setkává s velkým ohlasem: třeba jen v Praze lze v mapě najít stovky zadaných míst a další spousty v okolí. Někdy se však více podnětů směřuje prakticky do stejné lokality: tak se třeba hned za sebou zařadila doporučení měřit v ulici K Veneráku v Kunraticích; poměrně nedaleko je to podobné například v ulici U Rakovky.

Hana Rubášová z policejního prezidia připomíná, že názor občanů je pro policii důležitý. „Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích,“ obrací se k veřejnosti s tím, že i takto je možné pomoci snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.

Poslední slovo ve výběru budou mít analytici

O konečný výběr míst, kde policie bude během stanoveného dne (patrně v dubnu) měřit rychlost, se postarají analytici z jednotlivých územních odborů či pražských obvodních ředitelství. Podle Rubášové vezmou v potaz jak doporučení od občanů, tak budou pracovat s dopravně bezpečnostními analýzami daného teritoria a vycházet i z vlastních poznatků rizikových lokalit.

Často to bývají například místa v okolí škol nebo kupříkladu nepřehledné úseky – či naopak delší rovné silnice, které řidiče svádějí k tomu, aby přišlápli plyn. Může jít jak o jednotlivé lokality, tak o několikakilometrové úseky, na které vyjedou služební vozidla nebo motocykly vybavené mobilními radary.

O akci se ví, přesto padají pokuty

O termínu měření v rámci Speed Marathonu, koordinovaného nejen celostátně, ale i celoevropsky, policie předem informuje. Zveřejňuje i seznam konkrétních lokalit, které byly ke kontrolám vybrány. I tak se akce neobejde bez řady odhalených přestupků a uložených pokut. Například loni ve středních Čechách, kde si policisté zvolili ke kontrolám celkem 155 stanovišť a úseků, překročilo dovolenou rychlost 388 řidičů.

„Rekordmanem v rychlé jízdě se stal muž na Kutnohorsku, který v obci Přítoky jel rychlostí 95 kilometrů za hodinu. Na dálnici byla nejvyšší rychlost naměřena 196 kilometrů za hodinu, konstatoval krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.

Pokut uložených za rychlost přímo na místě padlo celkem 367, jejich součet převýšil čtvrt milionu korun.

Při kontrolách, které loni připadly na čtvrtek 24. března, ale hlídky z dopravních inspektorátů a dálniční policie neodhalily jen případy překročení rychlosti. Celkem bylo v kraji při kontrole 1256 vozidel zjištěno 516 přestupků. Bylo mezi nimi i 32 řidičů, kteří si nekoupili dálniční známku, shodně po 16 šoférech nemělo vozidlo ve vyhovujícím technickém stavu a nepoužilo bezpečnostní pás, šest řidičů drželo za jízdy mobil nedovoleným způsobem a na tři šoféři nadýchali alkohol.

Kde se měřilo v loňském roce na Příbramsku

Dopravní inspektorát Příbram

D4, MÚK Háje - Zbraslav v obou směrech

I/66, k.ú. Příbram, kř. Brod

I/66 kř. Konětopy x Lešetice

II/118 Jablonná, u obecního úřadu

II/118 Kamýk nad Vltavou u čp. 187

II/102 Velká u čp. 3I/4 Chraštičky, BUS zastávka směr Strakonice

I/4 Na Dole, kř. Zbenice

I/18 Obory, u kř. s II/102

I/18 Dublovice, u kř. s MK u čp. 189

I/18 k.ú. Višňová, BUS zastávka směr Sedlčany

II/119 Nalžovice, u kř. s III/1192

II/118 Rejkovice, u čp. 6

III/11554 Pičín, směr od Hluboše u čp. 162

II/119 Cholín, most

II/119 Nalžovice, BUS zastávka

II/105 Vysoký Chlumec, u pivovaru

Luhy, křižovatka na Prosenickou Lhotu

III/0187 Mezné



Dopravní inspektorát Praha venkov - ZÁPAD

D4, k.o. Jíloviště

Dobřichovice, ul. Pražská

Ořech, ul. Karlštejnská (Směr Chýnice)

Rudná, ul. Šamonilova (směr Chýně)

Ptice - Úhonice, II/101