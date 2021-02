Lesník a vedoucí Správy lesních školek Vojenských lesů a statků České republiky ve Lhotě Milan Stýblo si v současné době užívá trochu více volného času. Zatímco od jara až do podzimu se musí nepřetržitě spolu s kolegy starat o sazenice stromků umístěných buď ve zdejším fóliovníku nebo přímo pod širým nebem, teď je zhruba jeden milion sazenic bezpečně zmrazen v unikátní hale. Navíc bez potřeby další péče.

O vše se stará automatický centrální systém. Hala je v provozu od roku 2019, každoročně se tu zpracuje zhruba 2,3 miliony kusů sazenic stromů. Více než polovina zamíří na podzim rovnou do lesa, zhruba milion sazenic pak do zdejšího mrazáku – tak říkají lesníci části haly, kde sazenice hibernují.

„Teplota je konstantně udržována centrálním automatickým systémem na teplotu minus tři stupně Celsia, udržována je tu také konstantní vlhkost. Vše tak, aby sazenice byly na jaře v plné síle,“ přiblížil Milan Stýblo s tím, zhruba ke konci února začnou sazenice probouzet k životu. K tomu je určena chladící místnost nacházejí se vedle „mrazáku“.

Po rozmražení do lesa

Sazenice se sem na několik dnů umístí, aby se postupně aklimatizovali nejen na teplotu nad bodem mrazu, ale také na sluneční svit. Rozhodně to ale neznamená pro lesníky během jednoho dne převést stromky z mrazící místnosti do té chladící.

„Vše se musí dělat postupně. Hala je velmi dobře tepelně zaizolována. Nyní je v chladící místnosti zhruba osm stupňů Celsia. Pokud bychom tam přemístili větší množství sazenic, teplota by klidně klesla k nule a rozmrazování by trvalo déle. Standardně proces trvá tři až čtyři dny, poté mohou putovat do lesa,“ řekl Stýblo.

Výhodou pro sazenice umístěné přes zimu v mrazící místnosti je, že nejsou vystavené častým teplotním výkyvům v průběhu zimy, které se v posledních letech opakují. „Mrazy působí na hmyz, myši, klíšťata. Pro sazenice nejsou teplejší zimy překážkou. Problém je ale voda,“ zdůraznil Michal Stýblo.

Hala stojící na ploše cca 940 metrů čtverečních neslouží pouze k zimnímu uskladnění malých stromků. Na jaře se v takzvané exportní části vyrábějí na sečce sazenice, na podzim se tu na třídící lince přebírají sazenice podle vzrůstu a kvality. Mezi tím jsou sazenice umístěné na pěstebních rámech umístěné pod širé nebe, ty v horší formě pak do fóliovníků.

Technologie je umístěna v ocelové hale o půdorysné ploše 60,58 metru x 15,57 metru, která je vnitřními stěnami rozdělena na výrobní halu, chladící klimatizovaný box a mrazicí box. Součástí haly je také technologická místnost o půdorysné ploše 10,58 metru x 10,50 metru, která je přistavěna ke stěně hlavní lodi. Ocelová hala je založena na železobetonových patkách, na kterých je vystavěna ocelová rámová konstrukce z válcovaných profilů. Střešní plášť a obvodové stěny včetně příček jsou obloženy tepelně izolačními panely. V celém objektu jsou provedeny podlahy z drátkobetonu, které jsou strojně upravené. Do této nové technologie Vojenské lesy a statky ČR investovaly necelých 26 milionů korun.