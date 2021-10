O přízeň porotců, ale i právě občanů, se uchází 38 různých staveb. Spíše se sluší říci realizací; ne vždy přihlášený projekt odpovídá klasické představě budovy: přihlášeny jsou třeba i dopravní stavby. Většinou však na hodnocení skutečně čekají objekty o čtyřech (nebo i mnohem více) stěnách; jak novostavby, tak rekonstrukce.

„Jenom hezká fasáda je málo – to platí přece i u lidí,“ poznamenala hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež zájemce o monumentální krásu vybídla prostřednictvím sociálních sítí k účasti na hlasování na webových stránkách www.stavbaroku.cz. Rozdíly mezi jednotlivými projekty jsou zatím veliké: od podpory příliš nepřevyšující desítku hlasů až po mnoho tisíc. Hlasování pokračuje do středečního poledne.

Jak vše dopadne definitivně, bude známo už brzy. Výsledky letošního ročníku středočeského architektonického klání, které je provázané i s celostátní Stavbou roku, má právě Pecková společně se zástupci pořádající Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlašovat už ve čtvrtek večer v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. A vedle udělení hlavní ceny dojde už tradičně i na předávání řady dalších ocenění.

„Hodnotí se celá řada kritérií – účelnost investičního záměru a účelnost stavby, význam a přínos ve vztahu k lokalitě, začlenění stavby do okolí, respektive kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou, kvalita architektonického a stavebně-technického řešení stavby, tedy estetické řešení a jeho hospodárnost,“ vypočetla hejtmanka. Porotci v čele se Zdeňkem Jiranem z Obce architektů, respektovaným architektem a profesorem ČVUT, kteří všechny soutěžící stavby objeli (a to ve společnosti filmového štábu připravujícího dokument), tedy rozhodně nehodnotili jen ve stylu líbí/nelíbí. Významně do hodnocení mohou promluvit také odborná hlediska; jak třeba práce s různými materiály ve fázi návrhu a projektování, tak zhodnocení provedení konkrétních detailů přímo při obhlídce stavby. „U rekonstrukcí památek je posuzována hodnota stavebního díla z hlediska památkové péče, inovativnost konstrukce tak dál,“ upozornila dále Pecková.