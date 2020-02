Vedle představení nového konceptu Střední Čechy královské, přibližujícího turistickou nabídku šlechtických sídel i historických měst a jejich okolí, či nově vytvořené mapy kempů na území kraje se tradičně stává lákadlem vše, co souvisí s cyklistikou. Jak mapy, tak představení námětů na cyklovýlety, nově sestavených pro letošní sezonu.

Možnost popojet vlakem

Trasy byly vybrány i s ohledem na dobrou dopravní dostupnost – a to nejen autem, ale i vlakem, připomněla ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. S tím, že tuhle možnost přivítají nejen příznivci veřejné dopravy, ale i ti, kteří rádi někam dojedou autem, pak šlápnou do pedálů tak, aby se trasa netočila kolem výchozího bodu, ale dávala smysl, načež se ke svému vozu vlakem vrátí. Navíc je možno využít půjčovny kol Českých drah na některých nádražích či cyklobus jezdící na trase Dobřichovice – Kytín.

Novou brožuru s přehledem 11 cyklovýletů odstupňovaných podle obtížnosti lze získat nejen na veletrhu či prozatím v infocentru krajské turistické centrály v Husově ulici v centru Prahy, ale v elektronické podobě je také volně ke stažení na webu Centralbohemia.cz.

Vyrazit se tak podle jejích doporučení dá třeba okamžitě, čemuž docela fandí i předpověď meteorologů na víkend. Pro začátek by to mohlo být něco snadného – třeba hned první nabídka z výběru lehkých tras: putování po Berounsku nazvané Po stopách českých králů, se zastaveními nejen v královském městě Berouně, ale také s připomenutím keltské minulosti v Nižboru a Stradonicích – a dále na trase s Hýskovem, lomem Alkazar a Srbskem.

Nové trasy i aplikace

Do hlavní sezony v létě budou střední Čechy navíc na cyklisty mnohem připravenější, slibuje krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Klub Českých turistů v Brdech vyznačí dvě stě kilometrů nových cyklotras, čímž se tamní nabídka rozšíří na bezmála 250 kilometrů – včetně cesty k nejvyššímu vrchu Brdské vrchoviny Tok.

Do prázdnin také bude zprovozněna mobilní aplikace pro cyklovýlety po středních Čechách. Vychází sice z aplikace Na kole Prahou známé z hlavního města, ale na rozdíl od důrazu na to, jak dojet z bodu A do bodu B, má brát v potaz potřeby turistiky. A podle Draxlerových slov nejen připomenutím zajímavostí na trase a v jejím okolí. „Upozorňuje třeba na vhodnost pro děti, na převýšení či na podíl lesních cest a silničních komunikací,“ naznačil radní, co vývojáři chystají.

Nové trasy doporučených vyjížděk

1. Po stopách českých králů (podél Berounky) – lehká

2. Z Rakovníka na Křivoklát – střední

3. „Hřebenovka“ po hřebenech z Dobřichovic – obtížná

4. Konopišťským parkem a na Chvojen – lehká

5. Votice a Vrchotovy Janovice s výhledy – střední

6. Okruh Voděradskými bučinami z Říčan – střední

7. Okruh staroboleslavskými lesy – lehká

8. Poděbrady, Sadská a podél Labe přes Nymburk – lehká

9. Českým Holandskem (kolem řek na Mělnicku) – lehká

10. Podél Vltavy z Řeže do Prahy – lehká

11. Okolo Kladna – střední



Stupně náročnosti: lehká = trasa vhodná pro rodiny s dětmi; střední = vhodná pro rekreační a zdatnější cyklisty; obtížná = vhodná pro zkušené cyklisty



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu