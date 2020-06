Její již 12. ročník ukazuje, jak se podařilo proměnit podobu veřejného prostotu, zastavit chátrání dosud zanedbávaných staveb, vrátit původní smysl církevním objektům, ale třeba i zkultivovat zelenou divočinu v kulturní krajinu, jež však je současně blízká původní přírodě.

Od 20. května pořadatelé ze spolku Asociace Entente Florale CZ – Souznění představují na Vyšehradě 118 nejnovějších proměn různých míst nejen v České republice, ale i na Slovensku. V sobotu 20. června se tam navíc uskuteční slavnost před startem putování panelů s fotografiemi a textem po republice.

Během léta je bude možné vidět na náměstích i návsích – nebo třeba v botanických zahradách či na nádražích. Ale i na univerzitách nebo ministerstvech; v září pak tradičně ve Valdštejnské zahradě patřící k sídlu Senátu. Jejich putování bude možné sledovat na www.cestamipromen.cz (v sekci Kam za proměnou). Na webu výstavy bude také možné hlasovat pro nejkrásnější proměnu.

Na Vyšehrad v sobotu 20. června přijedou i zástupci obcí a měst, kteří proměnu svého domova do letošního ročníku akce přihlásili. S veřejným zahájením se s ohledem na opatření proti šíření koronaviru původně nepočítalo, avšak uvolňování opatření přineslo změnu. Slavnostní zahájení nového ročníku, jež bude přístupné veřejnosti, se koná právě v sobotu.

Kulturní program a představování regionů začínají hodinu před polednem – a rušno bude až do podvečera. Mimo jiné vystoupí skupina AG Flek a na závěr se uskuteční varhanní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla v podání Ondřeje Valenty a sopranistky Veroniky Kaiserové. Letošní specialitou bude navíc připomenutí významných literátů: 200 let od narození Boženy Němcové a 210 let od narození Karla Hynka Máchy.

Významnou roli letos sehraje Středočeský kraj, který je hlavním partnerem. A hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která v rámci tradičního setkání Srdcí krajů převezme za asistence kardiologa Jana Pirka, jenž se na projektu dlouhodobě podílí, Srdce vlasti od náměstka hejtmana Karlovarského kraje Martina Hurajčíka (ANO).

Na poctě Němcové a Máchovi se bude podílet i středočeský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Na Vyšehradě se také objeví „středočeský potomek památného stromu“ – lípa z Bosně na Mladoboleslavsku.