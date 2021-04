Menší obce nejenom drží krok s velkými městy, ale leckdy je i předstihnou. V souvislosti s průběžnými výsledky on-line sčítání lidu na to upozornil Český statistický úřad. Žebříčky aktivity podle vyplněných elektronických formulářů na www.scitani.cz v přepočtu na sto bytů ukazují, že mnohé menší obce za většími sídly nezůstávají o nic pozadu, připomněla mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce 2021 | Foto: ČTK

Přikyvuje i předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček – přičemž přístup Středočechů dokonce připomíná jako příklad hodný následování pro celou republiku. „Ve Středočeském kraji se ukazuje, že menší obce se do sčítání opravdu zapojují aktivně. Premianty, a to jak v rámci kraje, tak i celé republiky, jsou aktuálně Vestec, Velké Přílepy a Nehvizdy,“ upozornil Rojíček s odkazem na žebříček zapojení do sčítání nově připravený pro obce s počtem obyvatel nad dva tisíce; dosud statistici sledovali aktivitu obyvatel měst od deseti tisíc obyvatel výš.