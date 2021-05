Středočeský souboj v klání při říjnových parlamentních volbách, který zřejmě bude patřit mezi nejsledovanější, se v sobotu dočkal oficiálního potvrzení své popularity. Nebo skoro-oficiálního; změny by ještě mohly přijít. Nicméně nyní se karty zdají být rozdány jasně. V Lysé nad Labem na Nymbursku jednal krajský sněm hnutí ANO, který jako lídra středočeské kandidátky schválil předsedu hnutí a nynějšího předsedu vlády Andreje Babiše. Nejde o nic překvapivého; o plánech na tuto nominaci již Deník psal před dvěma týdny i v polovině dubna.

Adriena Gabrielová (ANO). | Foto: archiv ANO

Post jedničky, stejně jako složení kandidátní listiny, však ještě nemusí být definitivní. Své výhrady a návrhy změn by mohl uplatnit celostátní výbor. Prozatím se však vůle k podobnému kroku nerýsuje. Ostatně i premiér v sobotu připomněl, že svoji pozici v čele středočeské kandidátky vidí jako logickou – a nejen proto, že na území kraje, v Průhonicích na Praze-západ, má bydliště. Kandidoval zde už v letech 2013 a 2017. Objevovaly se nicméně úvahy, že by své hnutí mohl vést do volebního boje v Ústeckém kraji. Definitivní podobu kandidátních listin by strany, hnutí a koalice měly odevzdávat až počátkem srpna.