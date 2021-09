„V případě všech kontrolovaných smluv nebylo zjištěno porušení zákonem stanovených podmínek, jež by přímo znamenalo neplatnost či neúčinnost uzavřené nájemní smlouvy,“ připomněl předseda kontrolního výboru. Upozornil také na smlouvy z červnů 2019 a 2021, které byly zveřejněny v registru smluv, ačkoli se tam objevit neměly. „Šlo o smlouvy, které vznikly v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, čímž došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb.,“ upozornil s tím, že zveřejnění sice nemá vliv na platnost smluv – mohlo ale dojít k porušení ochrany osobních údajů nájemce.

Samotné hodnocení poskytování majetku Středočeského kraje do užívání třetích osob neodhalilo zásadní pochybení – nicméně se také neukázalo, že by vše bylo zcela bezproblémové. Bezděk při hodnocení výsledků kontroly poukázal třeba na řetězení smluv příspěvkových organizací – tedy jejich opakované uzavírání ve zcela totožném znění na dobu nepřesahující dva roky (čímž se smlouvy dostaly mimo kontrolu krajských radních). Už se také začalo řešit uzavírání nájemních smluv bez změny výše nájemného vycházející z indexu Českého statistického úřadu.

Bez větších problémů slouží majetek Středočeského kraje v oblasti zdravotnictví a kultury, který kraj poskytuje k využívání někomu dalšímu. Plyne to z šetření kontrolního výboru, který středočeským zastupitelům předložil jako výsledek prověrky nájemních smluv jeho předseda Robert Bezděk (ANO). Nad tím se však pozastavuje Stanislav Boloňský (STAN). Nezamlouvá se mu, že jestliže se kontrola týkala i minulého volebního období, tehdy vládnoucí politici, kteří nynější opozici zastupují v kontrolním výboru krajského zastupitelstva, prověřovali vlastní činnost: sami sebe.

