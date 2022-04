Bezba doprava je od letošního roku nástupcem někdejší pražské služby Handicap Transport. Dva dopravci, společnosti Vega Tour z Prahy a Lutan z Milovic (nicméně s provozovnou v pražských Satalicích), ji zajišťují prostřednictvím 35 speciálně upravených vozidel, umožňujících i převážení vozíčkářů. Jde sice o součást dopravního systému PID, má ale vlastní ceník. Využívat k jízdám po Praze ji mohou registrovaní držitelé průkazů potvrzujících zdravotní postižení jak s trvalým bydlištěm v hlavním městě, tak kdekoli ve Středočeském kraji.

To však platí pro zmiňované jízdy po hlavním městě (přičemž není podmínkou, že se by se muselo jednat třeba o přejezdy mezi zdravotnickými zařízeními nebo o jízdy v běžné pracovní době „přes den“). Středočeši, kteří bydlí v nejbližším okolí metropole, se navíc mohou nechat vozit mezi svým bydlištěm a hlavním městem. Týká se to však skutečně jen lidí žijících ve vyjmenovaném okruhu míst, odkud je to do do Prahy „kousek“.

Digitální technická mapa: Život ulehčí starostům i stavebníkům

Mluvčí organizace Ropid, která je v metropoli organizátorem Pražské integrované dopravy, Filip Drápal upřesnil, že se jedná o obce a města ležící v prvním vnějším tarifním pásmu. S tím, že konkrétně se to týká třeba Říčan, Jesenice, Černošic nebo Hostivice.

Ke čtvrtečnímu rozhodnutí, jež se týká placení, krajský úřad uvedl, že radní čerstvě schválili návrh smlouvy mezi organizátory dopravy v Praze a Středočeském kraji: Ropidem a IDSK neboli Integrovanou dopravou Středočeského kraje. Ředitel IDSK Zdeněk Šponar k tomu uvedl: „Odlehčení zátěže pro handicapované i pro jejich rodiny při dopravě do zdravotnických zařízení, úřadů, škol či za kulturou je žádoucí a přínosné.“

Hovoří o „službě 21. století, bez které se naše společnost neobejde“. Přikyvuje i krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). „Zjistili jsme, že o Bezba dopravu je velký zájem, a proto i Středočeský kraj bude prostřednictvím své příspěvkové organizace IDSK spolufinancovat provoz.“

Policisté podpořili rodinu kolegy, kterého zabil covid

V souvislosti s cestováním držitelů průkazů ZTP a ZTP-P platí od počátku dubna na území Středočeského kraje změna ceníku tarifního systému PID. Zrušeno bylo jejich bezplatné cestování v autobusech; nově se na ně v autobusech i ve vlacích vztahuje shodná sleva z běžného jízdného ve výši 75 procent. Průvodci doprovázející ZTP-P nadále jedou zdarma.

Středočeské obce a města, kam zasahuje Bezba doprava



Bašť; Běloky; Bořanovice; Brázdim; Buštěhrad; Březí; Černošice; Čestlice; Číčovice; Dobročovice; Dobrovíz; Dobřejovice; Dobříč; Dobřichovice; Dolní Břežany; Drahelčice; Dřetovice; Dřevčice; Herink; Horoměřice; Horoušany; Hostivice; Hostouň; Hovorčovice; Husinec; Choteč; Chrášťany (okres Praha-západ); Chýně; Chýnice; Jeneč; Jenštejn; Jesenice; Jíloviště; Jinočany; Jirny; Karlík; Klecany; Klíčany; Kněževes; Kosoř; Křenice; Květnice; Libeř; Líbeznice; Libochovičky; Lidice; Lichoceves; Makotřasy; Měchenice; Měšice; Mezouň; Modletice; Mratín; Nehvizdy; Nová Ves; Nučice (okres Praha-západ); Nupaky; Ohrobec; Ořech; Pavlov; Podolanka; Průhonice; Přezletice; Psáry; Ptice; Radonice; Roblín; Roztoky; Rudná; Říčany; Sedlec; Sibřina; Sluhy; Sluštice; Statenice; Stehelčeves; Strančice; Středokluky; Svémyslice; Světice; Šestajovice; Škvorec; Tachlovice; Tehov; Trnová; Třebotov; Tuchoměřice; Tuklaty; Úholičky; Úhonice; Únětice; Úvaly; Veleň; Velké Přílepy; Vestec; Větrušice; Vonoklasy; Vrané nad Vltavou; Všenory; Všestary; Zájezd; Zbuzany; Zdiby; Zeleneč; Zlatá; Zlatníky-Hodkovice; Zlonín



Zdroj: Ceník služeb Bezba dopravy