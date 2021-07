Díky půjčeným penězům může Středočeský kraj vybudovat to, nač by bez úvěrů nikdy nedosáhl. Na tom se krajští zastupitelé shodují napříč politickým spektrem i volebními obdobími. I na tom, že takto postupovat je jak potřebné, tak výhodné. Přesto se kolem zadlužování kraje vedou debaty.

Smlouva/ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Pro příští roky hejtmanství počítá s tím, že na krajských dotacích by mělo být rozdělováno půl miliardy korun ročně, další půlmiliarda má být rok co rok vyčleněna na takzvané kapitálové výdaje neboli na investice. Na splátky úvěrů bude mít kraj připraveno 550 milionů korun ročně. V souvislosti se střednědobým výhledem rozpočtu do roku 2026 to uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).