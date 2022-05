Úkolem operátorů, kteří často hovoří s velmi rozrušenými lidmi nebo třeba i se zraněným člověkem, jenž volá pomoc sám sobě, přitom není jen co nejpřesněji zjistit místo, kam je třeba pomoc vyslat.

Nejde jen o přesnou adresu, ale i o další indicie, které mohou příjezd usnadnit: třeba číslo blízké lampy veřejného osvětlení, které je na štítku umístěném na sloupu, číslo železničního přejezdu nacházející se na rubové straně značky, význačný orientační bod či GPS souřadnice…

Výhrou bývá aplikace Záchranka, pokud ji člověk volající pomoc má nainstalovanou ve svém telefonu: souřadnice místa dokáže odeslat sama.

Nejlepší řidič záchranky v republice jezdí na Vlašimsku

Už ve chvíli, kdy hovoří s volajícím, zapisují operátoři do počítače údaje, které se stanou signálem k výjezdu zdravotníků. Vyptávají se však dál: je třeba vyhodnotit, koho na místo zásahu vyslat. Většinou stačí sanitka se záchranářskou posádkou, někdy však musí vyjet i lékařský tým. Či je potřeba více sanitek, speciální vybavení, vrtulník s další lékařskou posádkou a možností rychlého i šetrného transportu do nemocnice.

Záchranáři také mohou žádat o pomoc i další složky; nejen hasiče, ale třeba policejní hlídku mající v autě automatizovaný externí defibrilátor, pokud se nachází poblíž a je naděje, že přijede dřív než sanitka.

Fyzická i psychická pomoc

Často je třeba zapojit i volajícího a případné svědky, aby se do příjezdu odborné pomoci pokusili udělat, co je v jejich silách. Jak postupovat, radí operátoři krok za krokem – a lidé pak často bývají překvapeni, co oni sami dokázali zvládnout holýma rukama a bez hlubší průpravy v oblasti poskytování první pomoci.

Někdy bývá nejnáročnější přimět je, aby se do asistence pustili: uklidnit jejich rozrušení a rozmluvit jim obavy, že by mohli pacientovi „ublížit“. Vypjaté jsou zvláště momenty, kdy je třeba zahájit resuscitaci dítěte.