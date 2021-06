Sedmnáctiletý student dolnobřežanského Gymnázia da Vinci Štěpán Lukeš chce čtenářům nabídnout středověký příběh dvojice lovců, kteří se nečekaně setkají s magií i láskou, se záhadnými nebezpečími – stejně jako objevují své nadání, poslání a dospívají ke zjištění, že věci nejsou takové, jak se zprvu zdálo…

Že si o tomhle všem zájemci skutečně počtou, autor nepochybuje. Nepřipouští, že by jeho úsilí mohlo skončit jinak než křtem knížky, jehož místo už má naplánované: bude to ve škole, kterou navštěvuje. Vlastně už k tomu není daleko: na Hithitu, což je internetový portál propojující tvůrčí lidi s těmi, kteří jejich plánu věří a chtějí jejich úsilí podpořit, rozjel kampaň, jejímž cílem je získat 70 tisíc korun potřebných na vydání knihy – a během pár dnů již podpora převýšila 51 tisíc.

Ukázky šermíři filmovali na hradech

Pro úspěch už Lukeš udělal víc, než by se mohlo zdát v silách gymnazisty. Podpora projektu snese srovnání s prací profesionální agentury. Budoucí knížce, jež už má vytvořený i návrh obálky, nechybí vlastní web s autorovým jménem v adrese: stepanlukes.cz. Informace najdete na facebooku, instagramu – a dokonce i ve videu na YouTube. Není to přitom nějaká obyčejná nahrávka s povídáním o tom, jak si lidé počtou. Videoukázka je skutečně profesionální práce.

Originální video mohlo vzniknout díky tomu, že rodící se spisovatel oslovil Jindřicha Vlčka z šermířské skupiny Merlet, která dlouhodobě působí ve filmařském prostředí. Zná ho ze školy jako jednoho z rodičů – a jeho prostřednictvím přišel kontakt na další důležité lidi; především spojení s režisérem Dimitrim Kanjukou. Rady dějepisářů zase pomohly domluvit jarní natáčení na Točníku a na Křivoklátě.

Zdroj: Youtube

„Točit se všemi skvělými lidmi byl pro mě obrovský zážitek a motivace, kam bych se jednou možná chtěl ubírat i já sám,“ svěřil se Lukeš. „Na videu odvedli strašně moc práce bez nároku na honorář – s tím, že jsme s naší rodinou platili jen nutné náklady na materiál a půjčení vybavení,“ ocenil, jak se podařilo nadchnout všechny, kteří pomohli.

Knížka je výsledkem tříletého úsilí

Zaujetí mladého autora, který už promýšlí pokračování příběhu pro případný druhý díl, je přímo nakažlivé. Hodně napoví i ukázka textu, kterou na Hithitu zveřejnil: klidně by se mohla zařadit i do čítanek, kde by obstála po boku prací autorů zvučných jmen. Ostatně – pro tvůrčí psaní se nadchl už před osmi roky: v devíti letech. Tehdy vznikla povídka Čarbaba; poněkud bláznivý příběh o komické čarodějnici.

Do psaní knihy – své první, jak podotýká – se Lukeš pustil před třemi roky. „Každý den jsem vyčlenil alespoň hodinu na psaní a další dva roky jsem psal. Knihu jsem pak dal přečíst několika lidem, kteří mi poskytli spoustu podnětů, co vylepšit. Několikrát jsem ji přepisoval až do finální podoby,“ připomněl, že Srdce čarodějů nevzešlo z chvilkového rozmaru.

Štěpán Lukeš (17)

- Studuje na gymnáziu školy da Vinci v Dolních Břežanech

- Velký fanoušek fantasy, zejména středověkého; v češtině i angličtině píše příběhy a povídky, stejně jako básně a písně

- Vedle fantasy se zaměřuje také scénáře a divadelní hry (ve kterých si i rád zahraje); vždy jde o komedie

- Rád střílí z luku, má sbírku mečů

- Věnuje se sportům „od fotbalu a nohejbalu až po stolní tenis a šachy“

- Velkou zálibu představují počítačové hry: „od rychlých stříleček až po ty pomalé a strategické“