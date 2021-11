„Tolik jsem obdivoval, že mě po tak šokujícím zážitku objal – a uklidňoval ho kontakt s vlastně cizím člověkem; pro mě byl v tu chvíli neskutečný hrdina,“ svěřil se na facebooku doktor, jenž stejně jako předchůdci vedle ředitelování také slouží coby výjezdový lékař.

Pomoc rodině v těžké situaci

Tehdy to nedopadlo dobře. Zemřela chlapečkova maminka; vlastně matka nevlastní. Dvaatřicetiletá žena se vracela domů z lékařské kontroly. Bylo třeba ověřit, zda se nevrací rakovina, nad níž se jí podařilo zvítězit. Domů už nepřijela – a nevrátí se už nikdy: měla těžkou havárii s tragickým následkem.

Její příběh Rusý připomněl, když odkázal na sbírku na dárcovské platformě Donio.cz nazvanou Pomoc rodině zesnulé Marušky. Prozatím přispěli 823 dárci, kteří dohromady poslali 410 250 Kč. Peníze jsou určeny ve prospěch šestiletého Péti, Olivera, kterého rodina letos adoptovala, když se ukázalo, že v důsledku nemoci už Marie další dítě mít nebude, a jejich táty, který zůstal s chlapci sám a společně čelí těžké životní situaci. Kamarádi, kteří sbírku organizují, slibují, že vybrané peníze budou určeny právě na potřeby obou kluků: na plenky, oblečení, vybavení dětského pokoje, ale i na koníčky či spoření pro děti.

„Zpátky do života“ pomáhá Vrba

Shodou okolností téměř současně s ředitelem záchranářů zveřejnil na facebooku příspěvek na podobné téma také krajský úřad. Upozornil na křest charitativního kalendáře nadačního fondu Vrba, který pomáhá překonat nejtěžší chvíle právě ovdovělým rodičům s dětmi. Ne, osud nejbližších paní Marušky není ve středních Čechách ojedinělý.

Vrba nabízí rodinám, které navštívila smrt a zůstaly bez mámy nebo táty, mimo jiné psychologickou podporu, rady, jak se s novou situací vyrovnat, doporučení, co všechno je třeba zařídit a vyřídit (a to nejen kolem financí) i pomoc asistentek zvaných Vrběnky. Možná je také skutečně praktická pomoc včetně zajištění péče o děti, ale rovněž služeb hospodyně nebo řemeslníka. Co všechno může být potřeba, ví ředitelka nadačního fondu Petra Glosr Cvrkalová z vlastní zkušenosti: sama ovdověla v jednatřiceti letech.

Finančně tuto činnost podporuje kraj – a nyní se mohou připojit i lidé, kteří si koupí kalendář nazvaný Život je krásnější, když máš svoji Vrbu. U jeho zrodu byli například Petra Černocká, Nora Fridrichová, David Vaníček, Michaela Maurerová či Michaela a Alexander Salákovi. Za Středočeský kraj se stal kmotrem radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS).