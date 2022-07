Samosprávy dostanou na vybranou

Deníku to potvrdil náměstek středočeské hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy. Na čtvrtečním jednání radních zaznělo, že úvahy o ukončení provozu osobních vlaků zahrnují dvě skupiny lokálních železnic. Jde o jednokolejné tratě, jejichž koncepce odpovídá době vzniku – většinou ve druhé polovině 19. století.

Do první skupiny patří tratě Městec Králové–Křinec, Mělník–Mšeno–Mladá Boleslav a Rakovník–Kralovice. Zde by osobní vlaky měly přestat jezdit od prosince, kdy tradičně začíná platit nový jízdní řád. Do druhé skupiny kraj řadí tratě s čísly 110 a 124: Slaný–Louny a Lužná u Rakovníka–Žatec. Zde by případný konec provozu měl přijít v červnu příštího roku.

Rada kraje tyhle plány podle slov náměstka hejtmanky vzala na vědomí. „Pověřila mě, abych je projednal s dotčenými samosprávami,“ řekl Borecký Deníku. S tím, že stejně jako loni kraj vyčíslí rozdíl v nákladech mezi zajištěním dopravní obslužnosti pomocí vlaků (vyjdou dráž) ve srovnání s autobusy (mají provoz znatelně levnější) – a výsledek se bude odvíjet od ochoty obcí přispívat na tento rozdíl. Jinými slovy: požadovanou službu občanům je kraj připraven zajistit v levnější variantě. Kdo chce dražší (ať už s odkazem na tradici, s argumentem, že železnice je lákadlem pro turisty či třeba s tím, že jízda vlakem vybaveným WC může být v některých situacích komfortnější, než rychlejší svezení autobusem), má možnost dosáhnout svého: pokud doplatí, co to bude stát navíc. V případě trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví pak do jednání mají vstoupit i další souvislosti.

Ty jsou na stole i v případě druhé skupiny – u tratí na Louny a do Žatce. Zde musí středočeské hejtmanství jednat i s partnery z Ústeckého kraje, přičemž první kontakty už má za sebou. Na jednání se středočeskými starosty by zde pak mělo dojít v podzimních měsících – už to tedy budou zástupci nového vedení obcí a měst vzešlého z komunálních voleb. Jiná je situace u trojice tratí z první skupiny, kde by osobní vlaky mohly naposledy ukázat svá koncová světla v prosinci: zde bude kraj jednat ještě s nynějšími představiteli obcí a měst, a to během srpna. Tehdy také musí padnout konečné rozhodnutí.

Ohlasy k tomu, jak se radnice k situaci postaví, Deník v pátek nezískal. Zatím se čeká, s čím přesně je kraj osloví. Deník také zaznamenal výhrady k plánům na termín jednání ve skutečně horkém předvolebním čase. Pravdou nicméně je, že pokud má být jakákoli změna zapracována do jízdních řádů platných od prosince, skutečně nejzazší termín, kdy o ní musí být definitivně rozhodnuto, je počátek září. To už loni v létě, během tehdejších debat o rušení lokálek, potvrdili Deníku ředitel Správy železnic Jiří Svoboda i tehdejší ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Už v minulosti se také ozývaly výhrady proti plánům na rušení osobních vlaků speciálně na trati mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem, kterou stát v nedávné minulosti zmodernizoval se stamilionovými náklady. To už loni Borecký označil za chybu s tím, že nebyla zanalyzována dlouhodobá perspektiva této tratě. Naopak třeba starosta Mšena Martin Mach (Zelení) před rokem doporučoval hledat spíš úspory seškrtáním málo využívaných autobusových spojů. Podobné diskuse lze očekávat i letos. Z loňska jde známo, že může dojít i na organizování shromáždění na nádražích, na petici či manifestační jízdy.

Bolestná rozhodnutí mají letos skončit

Rozhodnutím o budoucnosti zmiňované pětice tratí by se bolestná a emotivní etapa optimalizace veřejné dopravy měla stát minulostí. „Ta takzvaná řezničina bude víceméně za námi,“ naznačil Borecký, že u dalších tratí ve středních Čechách už se nyní o rušení osobních vlaků neuvažuje. Na řadu přijde další krok, a to modernizace.

Podle slov náměstka hejtmanky přijde čas diskusí se Správou železnic o modernizacích a investicích do ostatních tratí, kde zůstane provoz osobních vlaků zachován. Třeba do zlepšení zabezpečovacího zařízení, což nejen přispěje k posílení bezpečnosti, ale umožní i přepravit více cestujících díky tomu, že se na trať v konkrétním časovém intervalu vměstná více vlaků. V některých případech jsou ale úpravy nutné i kvůli samotnému zachování provozu. „Pokud investice nebudou, byly by ohroženy další tratě,“ řekl Borecký. Současně je zapotřebí řešit modernizaci vozového parku, kdy partnery kraje jsou pro změnu dopravci.