Trávení hrabošů by bylo hrozbou pro sýčka, varuje šéf ornitologů

Proti úvahám, že by zemědělcům ve Středočeském a Ústeckém kraji bylo možno povolit plošné rozsypávání jedu Stutox II jako pomoc v boji s invazí hrabošů devastujících úrodu na polích, se ve čtvrtek rázně vyslovila Česká společnost ornitologická. Byť nepopírá, že se zde hraboši přesouvají do nových oblastí a na polích působí značné škody, její ředitel Zdeněk Vermouzek varuje, že rozhazování jedu po polích by představovalo vážné ohrožení pro vzácného sýčka obecného.

Sýček má asi velkost hrdličky a charakteristická je pro něj velká hlava s výraznýma žlutýma očima | Foto: Jiří Hornek