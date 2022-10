Platí to u jakýchkoli brambor, ale u těch na uskladnění podle Hankových slov dvojnásob: o výsledné chuti rozhoduje nejvíc to, jak se pěstitel o brambory po celý rok staral a co všechno musely přečkat, než se dostaly až na talíř. „Skutečnou kvalitu poznáte podle vzhledu; důležité ale také je vybrat správnou odrůdu – a především dobrého pěstitele a tu nejkratší cestu k němu,“ zdůraznil Hanka.

Chce to vlídné zacházení

Největší naději, že si pochutnáme, máme prý po nákupu od lokálního farmáře nebo u brambor pořízených v rámci samosběru či u těch vlastnoručně vypěstovaných. Ani ty se však neobejdou bez náležité péče. Zálezličtí zemědělci radí hlízy nikdy nesklízet z půdy promáčené – a ani z příliš prohřáté. Je třeba je protřídit, aby mezi nimi kousky nahnilé, poškozené nebo zelené. A pokud jsou přece jen trochu navlhlé, je třeba nechat je vydýchat, zchladit a oschnout. Dočasně ponechat v tmavé a suché místnosti při teplotě mezi 15 a 18 stupni, a to v nízké vrstvě na podlaze nebo v přepravkách.

Uložit brambory k dlouhodobému skladování je dobré až po dvou až třech týdnech. Vhodné je umístit je v čistém sklepě tak, aby byly chráněné před slunečním světlem. To totiž způsobuje zelenání a tvorbu toxických glykoalkaloidů. Ideální je uložení v nižších přepravkách; doporučená výška vrstvy pro dlouhodobé skladování je maximálně jeden metr. Za ideální teplotu pro dlouhodobější uložení se považují čtyři stupně: pokud je nižší, brambory sládnou; při vyšší zase klíčí a měknou. Vlhkost prostoru by se pak měla pohybovat mezi 93 a 98 procenty, aby hlízy neztrácely vodu. Dopřát uskladněným bramborám tolik luxusu si však může dovolit málokdo. Základem je tedy uložení na chladném místě, kde však nebude mrznout. A kam se zároveň nedostanou sluneční paprsky.

Omyté brambory se neskladují

V případě nákupu většího množství brambor pěstitelé radí vyhnout se těm baleným; krásně čistě umytým a lahodným už na pohled. To jsou hlízy určené pro přímou spotřebu – nebo jen pro krátkodobé skladování. Zemědělci také varují před bramborami, které cestovaly přes půl světa. S tím, že dovoz neznamená větší kvalitu než domácí produkce, ale jen větší uhlíkovou stopu. Pěstitelé také oceňují, že pokud dá zákazník přednost těm místním, podporuje regionální ekonomiku.

Jak vybírat při nákupu? Očima i rukama

Brambory pro nás představují klíčovou součást jídelníčku: v průměru jich každý Čech ročně spořádá asi 65 kilogramů. Při jejich nákupu je dobré vybírat očima, ale ne podle cenovky, radí pěstitelé ze zálezlické farmy. Její šéf Petr Hanka doporučuje vyvarovat se nákupu v akci. „O takových bramborách totiž víte jen to, že jsou levné. Najděte si raději svého pěstitele a dejte mu šanci, aby vám dokázal, že umí. I váš nákup u lokálního zemědělce pomůže přežít českým bramborám,“ obrací se k zákazníkům.

Zdůraznil, že lepší než podle ceny je posuzovat brambory podle podoby i zjištěných informací z obalu. A vyhovovat mají jak na pohled, tak podle kontroly pohmatem: hlízy by neměly být zelené, měkké, nahnilé nebo mechanicky poškozené.



Protože existuje velké množství odrůd brambor, je ideální volit tu, která nám v minulosti chutnala. Ne každý si to ale pamatuje; také nemusí být vždy k mání. Pomoci ale může také výběr podle uvedeného varného typu.

- Varný typ A, AB (BA): Odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářivou, velmi slabě moučnatou, lojovitou. Vhodné pro přípravu salátů a jako příloha.

- Varný typ B, BC: Odrůdy se středně pevnou a kyprou dužninou, slabě až středně moučnaté. Vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší.

- Varný typ C (CB): Odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou. Vhodné pro přípravu bramboráků, placek, na kaše, knedlíky i do těsta.