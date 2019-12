Částky ve výši od 50 do 400 tisíc korun dostávají jednotlivé organizace na podporu konkrétních projektů, zaměřených především na marketingové aktivity. Uspokojit bylo možno požadavky všech zájemců, připomněl středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). „Všechny žádosti byly v pořádku, proto bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací v plné výši,“ konstatoval.

Prospět rozvoji služeb v oblasti cestovního ruchu v regionech má také krajská podpora směrovaná k turistickým informačním centrům. Pro ta je připraveno k rozdělení 1,2 milionu korun. Pokračuje program známý už z letošního roku, kdy drobnější částky na vylepšení svých prostor i nabídky získalo 18 center; dohromady se podělila o 339 tisíc korun. Nachystány byly i další statisíce, ale zůstaly na ocet; víc zájemců se neozvalo.

Takzvaných íček neboli infocenter působí v kraji přes 70. Pro ta, jejichž týmy se rozhodnou ucházet o podporu v roce 2020, bude důležitý termín od poloviny ledna do poloviny února, kdy se přijímají žádosti. „Hlavním cílem je modernizace informačních center, zkvalitnění jimi poskytovaných služeb, rozšíření nabídky produktů – a především zlepšení propagace Středočeského kraje,“ poznamenal radní Draxler.

Podpora cestovního ruchu v regionech pro ro rok 2020



* Krajské dotace pro destinační managementy:



- Sdružení Český ráj, z. s. – projekt Rozvoj destinačního managementu a cestovního ruchu v turistické oblasti Český ráj: 200 000 Kč



- Toulava, o. p. s. – projekt Toulava, srdce turistiky: 200 000 Kč



- Kraj blanických rytířů, z. s. – projekt Rozvoj destinačního managementu Kraje blanických rytířů: 400 000 Kč



- Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. – projekt Vytvoření vizuální identity TO Kutnohorsko a Kolínsko: 300 000 Kč



- Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko, z. s. – projekt TO Mělnicko-Kokořínsko se představuje: 50 000 Kč



- Berounsko, z. s. – projekt Zahájení marketingových aktivit destinační agentury Berounsko: 300 000 Kč



* Program na podporu turistických informačních center:



- Žádat o dotaci mohou infocentra s celoročním provozem v rámci tří tematických zadání:

+ digitalizace či modernizace informačního centra

+ vybudování doprovodné infrastruktury

+ vytvoření bezbariérového vstupu do informačního centra



- Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 procent z celkových uznatelných nákladů projektu



- Žádosti o dotace přijímá krajský úřad od 13. ledna (od 9 hodin) do 17. února (do 17 ho-din)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje