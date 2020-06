/FOTOGALERIE/ Příbytek vestavěný do korun stromů v Hrusicích patří k nejpozoruhodnějším architektonickým počinům poslední doby ve středních Čechách. Stejně jako Památník Jana Palacha ve Všetatech a golfový resort v Kácově.

Tree House - exteriér | Foto: Jan Hromádko

Plyne to alespoň z faktu, že se ocitly mezi 27 projekty nominovanými mezinárodní odbornou porotou do užšího výběru v rámci soutěže Česká cena za architekturu. Už to představuje významné ocenění.