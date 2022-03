Jedním dechem však připomíná, že černé skládky budou tisícovky dobrovolníků uklízet po celý rok (a další termín hromadného úklidu se chystá na podzim). Již druhým týdnem také na Orlíku, nyní s upuštěnou přehradní nádrží, běží velká akce Ukliďme Orlík, připravená ČSOP společně s rybáři. Trvá až do 3. dubna a ve středních Čechách zahrnuje oblasti na Příbramsku. Zapojit se lze nejen organizovaně, ale i individuálně. Stačí kdekoli na březích posbírat odpadky do nabízených pytlů a ty pak připravit k odvozu zanecháním na dobře viditelném místě nad břehovou linií (to je důležité, aby sesbírané odpadky opět neodnesla voda – chystá se totiž zvyšování hladiny).