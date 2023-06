Ne všichni mohou pracovat – a z těch, kteří zaměstnání našli, mají leckteří mzdu v takové výši, že platit vedle dosavadních výdajů ještě za bydlení pro ně může být problém. Skeptické odhady naznačují, že v takové šlamastyce by se mohly ocitnout až desítky tisíc lidí. Řada z nich ve Středočeském kraji a v Praze, navíc do velkých měst včetně metropole by se mohli vydat hledat útočiště i lidé, kteří nyní žijí jinde. Možná to přijde pozvolna, možná vůbec – podle černého scénáře by se ale větší množství příchozích z Ukrajiny mohlo ocitnout bez střechy nad hlavou už během prvního červencového víkendu.

Ve Středočeském kraji by komplikace nastat neměly. Na dotaz Deníku to uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Pevně věřím, že od 1. července žádný problém nenastane,“ konstatovala ve čtvrtek 29. června. S tím, že u velkých ubytovatelů zástupci kraje ověřovali, zda ubytované Ukrajince případně plánují k 1. červenci vystěhovávat. „Byli jsme ve většině případů ujištěni, že nikoli – a že se s ubytovanými osobami dohodli na placení nájmu či možnosti ubytování do doby, než se jim podaří zajistit bydlení vlastní,“ shrnula hejtmanka současné poznatky.

Připomněla však, že osoby, které už nebudou mít nárok na zajištění hrazeného ubytování, jsou samy odpovědné za to, aby si nějaké bydlení našly. „Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo informační leták s radami, jak mají lidé postupovat, pokud o bydlení přijdou,“ konstatovala. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) navíc ve čtvrtek ujistil, že úřady práce budou mít o nadcházejícím víkendu pohotovost, aby byly připraveny poskytnout pomocnou ruku lidem, kteří se ocitli v nesnázích.

Podle Peckové kraj to, co ukládá aktuální podoba opatření označovaných jako lex Ukrajina, bez problémů plní. „Od 1. července jsme připraveni nadále zajišťovat kapacitu pro bezplatné ubytování, a to pro zranitelné osoby a uprchlíky, kteří obdrželi dočasnou ochranu před méně než 150 dny. Na to máme vyčleněnu kapacitu až pro 2275 osob,“ připomněla, že míst je dostatek.

Magistrát hlavního města ve středu oznámil, že nouzové ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny zajistí Praha společně s Centrem sociálních služeb v Nuslích. Výhradně pro potřeby nouzového ubytování a dalších služeb pro uprchlíky tam nově bude k dispozici celá ubytovna.

„Vzhledem ke změně zákona hrozilo, že téměř polovina uprchlíků z Ukrajiny, kteří se nacházejí na území Prahy, ztratí nárok na dočasné nouzové ubytování. Proto jsme našli vhodný objekt, který poskytne ubytování až 60 lidem včetně rodin s dětmi,“ uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija (SPOLU pro Prahu/ODS), která má na starost oblast bydlení a sociálních věcí.

Na zaplacení provozu má Praha do konce roku připraveno 7,2 milionu korun – a dalších 5,1 milionu vyčlenila na poskytování náročných služeb. Přímo v tomto objektu, který byl podle sdělení magistrátu vybrán tak, aby jeho provoz neměl žádné negativní dopady na rezidenty a současně byl dostupný, budou zajištěny i humanitární pomoc a poradenství poskytované Centrem následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny.

Sever Seznam Zprávy také zmiňuje aktivitu zmocněnkyně pro lidská práva a národní koordinátorky pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, která pátrá po volných kapacitách na vysokoškolských kolejích. K tomu však web připomíná ohlasy z některých pražských vysokých škol: nouzových lůžek by se tam našlo jen poskrovnu, když třeba ČVUT už trvale ubytovává téměř 200 uprchlíků a Česká zemědělská univerzita 50. Také tam platí, že část z nich má ubytování začít platit sama.