Důvodem vzniku je nedostatečná kapacita ubytovacích míst v Praze. Kromě stanového městečka je ve hře ještě zřízení přístřeší pro uprchlíky v karlínských kasárnách. Do řešení situace se zapojí i neziskové organizace, uvedl na twitteru Rakušan. Podle něj bude stanové městečko existovat ve čtvrtek.

"Hasiči dnes dostali pokyn ke stavbě stanového městečka v Troji od pana ministra Rakušana. Už ale teď víme, že toto řešení nebude dostatečné. Řeší problém pouze 150 osob. Toto musí řešit vláda, potažmo premiér (Petr) Fiala. Azylová a migrační politika je v této bezprecedentní situaci zcela na nich. Od počátku považujeme stavbu stanového městečka za nejkrajnější řešení a snažíme se situaci řešit jinými vhodnějšími prostředky," uvedl Hofman.

Hasiči začali stany nouzového ubytování stavět ve středu večer tak, aby bylo městečko do čtvrtečního rána hotové, řekl Kavka. Poté jej předají Správě uprchlických zařízení, která by měla městečko provozovat.

Praha už nemá volné kapacity pro ubytování běženců. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu ráno napsal, že vytvoření stanového městečka měla být až poslední možnost a vládu před tím varoval. Hřib také zaslal dopis premiéru Fialovi, ve kterém vládu vyzval k vytvoření systému rozdělování uprchlíků do krajů, jinak Praze hrozí kolaps a bude muset kvůli přetíženosti zavřít své centrum pro uprchlíky ve Vysočanech.

"Toto není v kompetenci krajů, ale na řešení vlády ČR. Opakovaně několik týdnů voláme o pomoc stát, neboť máme plné kapacity a Správa uprchlických zařízení nám dává jen desítky lůžek denně," doplnil Hofman.

Neudržitelná situace

"Situace je neudržitelná. Nemůžeme si dovolit nechat spát děti někde na podlaze na nástupišti. Je to nebezpečné, neetické, nehumánní. V té chvíli je úplně jedno, jestli ti lidé mají nárok na dočasnou ochranu v České republice, nebo nemají," řekl dnes odpoledne Rakušan novinářům ve Sněmovně.

Dočasné ubytování bude zabezpečovat Správa uprchlických zařízení s hlavním městem. Podílet se na tom bude romská nezisková organizace Romodrom, pomoc nabízejí i další. "My jako stát budeme garantovat jídlo, sociální a hygienické zázemí, tedy dostatek toalet, přenosné koupelny a podobně," uvedl vicepremiér. Na krajské úrovni se podle něj nepodařilo vyprodukovat dostatečné množství volných kapacit.

"Není to tak, že by v České republice začaly vznikat uprchlické tábory, toto není trvalé ubytování. Jedná se o lidi, kteří přicházejí do Prahy a u kterých se prověřuje, jestli nemají dvojí občanství," uvedl Rakušan. Mnozí z romských uprchlíků z Ukrajiny mají totiž dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají na pomoc v ČR nárok. "Přesto je nemůžeme nechat spát na zemi na nádraží," dodal.

Hlavní město nyní řeší zejména problém s romskými uprchlíky, kteří přebývají na hlavním nádraží. V nedůstojných podmínkách tam podle občanských iniciativ žijí stovky lidí. V sále Fantovy budovy je 70 lůžek, které poskytla Správa železnic, dalších až 210 lidí může přespávat v přistaveném sedačkovém vlaku. Všechny kapacity jsou ale často naplněny. Magistrát proto požádal státní Správu uprchlických zařízení o pomoc.