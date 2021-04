„Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) přijal po předchozí vzájemné domluvě rezignaci Cyrila Höschla na pozici ředitele,“ uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová. S upřesněním, že Höschl bude ústav řídit až do doby, než bude známý jeho nástupce. „Toho určí výběrové řízení, které ministerstvo vypíše,“ konstatovala dále mluvčí.

Höschl podle slov Peterové působil na pozici ředitele NÚDZ od jeho založení v roce 2015, kdy ústav vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha (v jehož čele stál od roku 1990). Sám odstupující šéf, kterému je 71 let, naznačil, že nynější krok není reakcí na nástup nového ministra; o svém odchodu se zcela konkrétně domlouval se zástupci ministerstva už za jeho předchůdce Jana Blatného (za ANO) s tím, že je na místě uvolnit místo mladším kolegům. „Generaci, která není tak ošoupaná,“ konstatoval. A tyto úvahy prý zrály delší dobu. „Ministr zdravotnictví jeho rozhodnutí respektuje,“ tlumočila mluvčí stanovisko šéfa resortu.

Výběrové řízení na obsazení postu ředitele má ministerstvo vypsat v nejbližší době. Höschl by podle předpokladů měl ústav vést ještě v květnu.

K ochodu ředitele NÚDZ v Klecanech



- Po mnoha letech vysokého pracovního nasazení při budování špičkového výzkumného a klinického pracoviště v oblasti duševního zdraví by se Cyril Höschl nyní rád věnoval odborným zájmům a činnostem, které v době budování NÚDZ musely jít do značné míry stranou. (Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR)



- Panu řediteli jsem za jeho práci, kterou pro ústav, ale i pro českou a evropskou psychiatrii za několik desítek let odvedl, poděkoval – a popřál mu hodně štěstí v jeho osobním životě i v dalších pracovních výzvách. Národní ústav duševního zdraví je intenzivně zapojen v procesu reformy péče o duševní zdraví, která je jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. Věřím proto, že pan profesor bude aktivity reformy nadále podporovat, byť v jiné pozici a s menší tíhou zodpovědnosti za její úspěšný průběh. (Petr Arenberger, ministr zdravotnictví)