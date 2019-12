„Inspirace pro ostatní,“ konstatovala Filipová. Ojedinělost projektu ostatně potvrzuje i osobní účast ministra Karla Havlíčka (za ANO) – a rovněž jeho slova. „Dolní Břežany zase předběhly dobu,“ konstatoval s tím, že jde o projekt, který by měly následovat další obce a školy. Právě v takovýchto polytechnických dílnách vidí ministr jeden z kroků k výchově dostatku technicky vzdělaných lidí.

Slovy obdivu však při pondělní slavnosti nešetřili pouze návštěvníci. I ředitelka školy Iva Fischerová naznačila, že se jí až tají dech z toho, co se podařilo získat. „Naše dílny jsou pro mne z kategorie Vysněný projekt a splněný sen,“ prohlásila. „Využívat je budou všechny děti, od první do deváté třídy, a to nejen v hodinách takzvaného pracovního vyučování – ale třeba i ve výtvarce, fyzice, Science nebo při projektové výuce. V plánu máme i aktivity pro děti ze školky,“ představila záměry, které je nyní z říše vizí možno přesunou do rozvrhu hodin. A ani večer nebo o víkendech nezůstanou dveře zavřené: mají se konat kurzy pro veřejnost.

Jestliže ředitelka zmínila výuku předmětu Science, asi se kantoři neznalí místních poměrů zarazí. Cože? Ano, jde o vědu. Dolnobřežanská škola dlouhodobě spolupracuje s místními vědeckými centry HiLASE, ELI Beamlines – a také s Biocev ve Vestci. Zástupci jejich týmů pravidelně docházejí na výuku předmětu Science, od letošního školního roku vyučují nový předmět Robotika. Takhle to tedy alespoň začalo. Postupně se přidávají i firmy, které v regionu působí nebo vyvíjejí aktivity. Konkrétně třeba Rigaku, Beneš a Lát či Cardam.

Nebývale bohatě vybavené polytechnické dílny v Dolních Břežanech pořízené obcí za 26,53 milionu korun (z čehož dotace Evropské unie dosáhla 22,55 milionu) zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny nazvané Kov a dřevo, Art a Design a High-tech robotická dílna. Jak jsou zaměřeny, tak není třeba dlouze vysvětlovat.

A sloužit budou jako simulátory výrobního prostředí, kde se lze jak seznamovat s prací s různými materiály, tedy získávat základné řemeslné dovednosti, tak si vyzkoušet i technologické novinky: 3D tisk, robotiku, digitalizaci. „Takhle nějak si představuji předmět technika, který zavádíme do škol,“ poznamenal ministr Havlíček. „Respekt před tím, jak se obec rozvíjí a co všechno dělá nejen na poli vědy a výzkumu,“ ocenil.

Nadšením se netají ani starosta Věslav Michalik (STAN). Upozornil, že nové dílny nabízejí možnost praktické seberealizace všem dětem. „Manuálně zručným, umělecky nadaným, technicky uvažujícím,“ vypočetl. Poznamenal také, že kolem Dolních Břežan se rozvíjí vědecko-technologický region mezinárodního významu – a k takové oblasti špičková základní škola připravující děti na digitální revoluci nejen v průmyslu prostě patří.

Ministr Havlíček by nicméně podobnou výbavu rád viděl i jinde. Stejně jako podobný elán. Těší ho, že otevření dílen Dolnobřežanští nevnímají stylem „hotovo; máme splněno“. „Jsem moc rád, že špičkovými polytechnickými dílnami obecní ambice nekončí; mluvili jsme třeba o inovačním hubu, který by pomohl tomu, aby z Dolních Břežan byl, jak místní sami říkají, "hvězdný vršek" propojující špičkový výzkum, vývoj, inovace – a samozřejmě související a tolik potřebné technické vzdělávání,“ konstatoval.

Polytechnické dílny v Dolních Břežanech



* Dílna Kov a dřevo:

- k dispozici je široká škála ručního nářadí;

- nechybí lehké strojní zařízení typu soustruh, pily, brusky, vrtačky, frézky…;

- nadstandardní je vybavení pro práci s kovy, pro doplňkové aktivity a kurzy (s možností využít například kovářskou pec)



* Art a design dílna:

- má předpoklady pro práci s materiály jako jsou plasty, papír, textil, drát, sklo…;

- k vybavení patří například tiskařský lis, řezací plotry nebo šicí stroje



* High-tech robotická dílna:

- má posloužit k seznamování s posledními trendy spojenými s průmyslem 4.0 a nezbytnou přípravou žáků na nové technologie;

- k dispozici jsou například sady pro stavbu elektrických obvodů, pokročilé stavebnice LEGO, Elduino, Arduino, 3D pera, skener, 3D tiskárny, robotická ruka, CNC fréza, modely raket, drony…