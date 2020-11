V kraji je nově u moci velká kalice složená ze STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj (což je koalice TOP 09, Hlasu a Zelených). Dosud vládnoucí hnutí ANO skončilo v opozici, přičemž v 65členném středočeském zastupitelstvu má 15 hlasů. Jeho někdejší partneři či podporovatelé z řad ČSSD a KSČM se vůbec nedostali do zastupitelstva, jehož roli lze v krajské politice připodobnit k parlamentu na celostátní úrovni (a z něj vzešlou krajskou radu je zčásti možno srovnávat s vládou).

Starostové jsou v čele všech komisí

Starostové, kteří z voleb vzešli jako nejsilnější, obsadili v komisích všechna tři předsednická místa. Tak to určuje už koaliční smlouva – stejně jako to, že funkce předsedy komise pro majetek je takzvanou uvolněnou funkcí (tedy placenou pozicí vykonávanou na plný úvazek). Tímto předsedou je Karel Marek, místopředsedy majetkové komise se stali Tomáš Vokurka (ODS) a Tomáš Klinecký (Spojenci). Dva zástupci STAN jsou v čele bezpečnostní komise: společně s předsedou Danielem Markem také místopředsedkyně Markéta Fröhlichová; dalším místopředsedou se stal Milan Zelený (Piráti). Na vedení komise pro rozvoj obcí a měst se mají v příštích čtyřech letech podílet předseda Petr Halada (STAN) společně s místopředsedy Jarmilou Smotlachovou (ODS) a Vítem Šnajdrem (Piráti).

Všechny komise jsou devítičlenné, přičemž po dvou místech v nich mají i zástupci vyslaní opozičním ANO. Mezi nimi figuruje i komunista Pavel Hubený, který se stal členem majetkové komise. V tomto případě nerozhodoval stranický dres, ale odbornost a zkušenosti, vysvětlil předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman.

„Jako bývalý radní pro majetek a následně předseda komise pro majetek bude platným opozičním členem této komise,“ vysvětlil. Stejné důvody podle Hermanových slov vedly také k vyslání někdejšího hejtmana a posléze radního z ČSSD Josefa Řiháka do kontrolního výboru. To, že už nestali členy zastupitelstva, nevadí; jednotlivé stany mohou do komisí i výborů vyslat kohokoli, komu důvěřují.

Výborů zastupitelstva má kraj jedenáct

Kontrolní výbor je jediným z celkem 11 výborů zastupitelstva, v němž má opozice převahu. Podle tradice mu patří i post placeného předsedy; tím se stal někdejší radní Robert Bezděk (ANO). Všechny výbory mají po 15 členech. V jejich vedení jsou rovněž předseda plus dva místopředsedové.

Uvolněnými funkcionáři je ve výborech celkem čtveřice předsedů a jeden místopředseda. Vedle kontrolního výboru jsou zřízeny ještě výbory finanční, pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, pro tělovýchovu a sport, sociálních věcí, pro životní prostředí a zemědělství, pro zdravotnictví, pro dopravu, pro regionální rozvoj, pro digitalizaci a chytrý kraj, pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.