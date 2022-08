Na navyšování jejich kapacit a na zlepšení podmínek ve školkách, kde krajská hygienická stanice odhalila nedostatky, a to ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora a Neratovice, je připraveno podle údajů ministerstva pro místní rozvoj více než 524 milionů korun. Hnát se pro díl z těchto peněz ale musí zájemci o podporu sprintem. Podávat žádosti je možné jen do 26. září – tedy v době nejintenzivnějších příprav na komunální volby. A hotové musí být podpořené stavební akce nejpozději do 31. 10. 2025. Podle sdělení krajského úřadu ministerstvo chystá i příští vlny dotací určené pro další oblasti.